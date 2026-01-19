La menor se encuentra bien y descansa con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza

La familia de Miriam Alberico, pasajera del Alvia, sigue sin noticias de ella: "Hubo una confusión con las fechas de un historial clínico"

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba). La única que ha sobrevivido de ellos es la menor de seis años que ha estado gran parte de la noche custodiada por la Guardia Civil tras ser rescatada casi ilesa. Informan en el vídeo Victoria Talero y Víctor Pozo.

La menor se encuentra bien y ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza. Hasta el momento de la localización de sus familiares, la niña permaneció custodiada en el hospital por una agente de la Guardia Civil.

Tres días de luto decretados por el ayuntamiento

En el convoy accidentado viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo, miembros de la familia Zamorano Álvarez. Aunque el propio alcalde, José Carlos Hernández, ha informado a lo largo de la mañana de que habían localizado ingresado en un hospital al hermano, mayor que ella, posteriormente se ha confirmado el fallecimiento de los cuatro.

Tras confirmarse el fallecimiento de los cuatro miembros de la familia, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha decretado tres días de luto oficial en los que las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto y duelo.

El alcalde se está desplazando a Córdoba para acompañar a la familia. El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor, aunque desde el Ayuntamiento se mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida y sigue de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda.

La familia pidió ayuda en las redes sociales

El Ayuntamiento del municipio ha querido acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, y les ha trasladado el apoyo, el respeto y la solidaridad de toda la corporación municipal y del conjunto de la ciudadanía.

La familia a la que pertenecen los cuatro fallecidos y la menor herida estaba desde ayer pidiendo ayuda a través de las redes sociales en las que difundieron sus fotografías para lograr obtener cualquier información sobre su paradero.

Durante los tres días de luto, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto y duelo. La familia tenía arraigo y residencia en Aljaraque (Huelva), cuyo alcalde, Adrián Cano, ha trasladado sus condolencias a los familiares.

"Un pueblo roto por el dolor y sin apenas palabras para el consuelo", así ha calificado la situación el regidor, quien ha estado en contacto permanente desde la madrugada de ayer con los familiares desplazados hasta Córdoba, así como, durante la mañana, con familiares de otras víctimas heridas y que residen en Corrales.

Ocho vecinos de Aljaraque afectados por el accidente

Desde el consistorio se ha puesto a disposición del entorno familiar un equipo de psicólogos con atención las 24 horas, servicio que también se ofrecerá a los compañeros del equipo de fútbol Aljaraque S.D., donde entrenaba uno de los fallecidos.

El club, dependiente de la Concejalía de Deportes, ha cancelado temporalmente los entrenamientos de todos sus equipos y ha cerrado del campo de fútbol. Por su parte, el Club de Baloncesto de Aljaraque, del que el mayor de los fallecidos formó parte hasta hace poco, ha trasladado sus condolencias a la familia.

En total, hay ocho vecinos de Aljaraque afectados por el accidente de los cuales tres han resultado fallecidos y una persona sigue desaparecida.

No son pocos los allegados de los pasajeros del Alvia con destino Huelva que están recurriendo a las redes sociales para localizar a sus seres queridos. A medida que pasan las horas, la incertidumbre y la angustia crecen entre quienes aún no tienen noticias de los suyos.