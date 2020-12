¿Qué es la nieve y cómo se forma?

¿Cuándo cuaja?

El suelo ha de estar muy frío, incluso helado. Si emana calor, es imposible que la nieve cuaje . Por eso es frecuente que las primeras nevadas del otoño no aguanten mucho en las superficies, y por eso el asfalto retiene peor los copos (porque retiene mejor el calor), mientras que la vegetación y los coches lo hacen con más facilidad. Asimismo, hay veces que nieva y cuaja en unos barrios y en otros no. Tiene mucho que ver hacia dónde está orientada cada zona. Si una pasa más tiempo en penumbra porque la tapa una montaña, será más fácil que se cubra de blanco que si da el sol en las horas centrales del día.

Pero esto no es lo único que influye. También hay que tener en cuenta que los rayos del sol no siempre inciden con la misma efectividad, porque este no siempre se coloca en la misma zona del cielo y porque no sale las mismas horas por ejemplo en octubre que en diciembre, cuando los días duran poco más de 9 horas.