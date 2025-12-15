Este año en Madrid se han encendido más de 13 millones de bombillas repartidas en más de 240 puntos

La emotiva dedicatoria de Alba Flores tras ganar el premio Forqué por su documental ‘Flores para Antonio’: "Gracias, papá"

Alba Flores carga contra las luces de Navidad instaladas en el centro de Madrid en ‘Ni tan bien’, programa de la ‘Cadena Ser’. La actriz quiso hacer una reflexión política y social acerca del gasto de esta festividad. Ella contó que decidió pasear por la capital para verlas y despejarse pero se dio cuenta de la cantidad de luces, gente y consumo que había en la ciudad.

“No entiendo nada. Me parece todo un derroche. Soy el Grinch de la Navidad, pero es que me parece todo un derroche de luz, que yo flipo, teniendo la Cañada sin luz… Es un poco fuerte”, confesó la actriz refiriéndose a la situación que viven 4.000 vecinos sin suministro eléctrico desde octubre de 2020.

Más de 13 millones de bombillas frente a la Cañada apagada

Este año en Madrid se han encendido más de 13 millones de bombillas repartidas en más de 240 puntos de los 21 distritos: 157 kilómetros de iluminación. Una situación muy diferente a la que viven los vecinos en la Cañada. Las asociaciones vecinales y plataformas sociales exigen todos los inviernos una solución para acabar con este grave problema e incluso organizan actos para denunciar la situación.

Por eso, la actriz reconoce que no entiende cómo puede haber un lugar tan iluminado por Navidad cuando hay personas, incluidos niños, que no tienen luz para vivir.

Alba Flores, una de las actrices más reconocidas en España

Alba Flores pertenece a una de las sagas artísticas más reconocidas de España. Hija del músico Antonio Flores y sobrina de Lola Flores, siempre tuvo claro que quería entrar en el mundo de la interpretación. Por el reciente documental que se ha publicado sobre su padre, ‘Flores para Antonio’, la actriz recogió el premio Forqué con un emotivo discurso.

“Lo primero que quiero decir es que sí, todos somos Gaza. Es lo primero que tengo que decir, en algún lugar hay que hacer una mención a esto", dijo. "Gracias a mi familia, gracias a Isaki y a Elena [directores], por supuesto... Esta vez, me gustaría hacer una mención especial, porque este es un premio que dan los productores, a mis compañeres productores. Hace falta mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así, que es un proyecto familiar que se acaba convirtiendo en una catarsis de una familia y de mí misma", concluyó la actriz antes de agradecer “estar en esta familia”.