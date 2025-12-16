El detenido se encontraba en paradero desconocido desde el pasado domingo cuando fue encontrado el cadáver de la mujer

El hombre, sospechoso de matar a cuchilladas a una mujer de 44 años en un piso de La Algaba que compartían, ha sido detenido 24 horas después del asesinato. Agentes de la Policía Nacional, que lo buscaban desde el hallazgo del cuerpo de la víctima, lo han arrestado este lunes en Sevilla capital sobre las 18. 30.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias y el esclarecimiento total de los violentos hechos antes de su puesta a disposición judicial. Fuentes del instituto armado han confirmado la noticia, adelantada por Diario de Sevilla.

El cuerpo de la mujer fue localizado el pasado domingo tras un aviso al 112. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla centró la investigación en el entorno inmediato de la víctima después de que el hijo de la víctima hallara el cuerpo con heridas de arma blanca.

Un hombre de 31 años, que alquilaba una habitación a la víctima, el sospechoso del asesinato

El hijo menor de la víctima avisó a su padre, que es la ex pareja de la mujer y este a los servicios de Emergencia. Los agentes, además localizaron a la actual pareja de la víctima, pero descartaron su participación en los hechos.

Las pesquisas determinaron la presunta responsabilidad de un hombre de 31 años, que vivía en el mismo piso y que había huido del lugar en paradero desconocido tras la comisión de los hechos.

La investigación, desde un principio, se centró en este hombre, por su supuesta responsabilidad en la muerte violenta de su inquilina, según informó este lunes el delegado del Gobierno, que también descartó que se tratase de un caso de violencia machista al no estar presuntamente relacionado ni con la ex pareja ni con la pareja actual de la víctima.

El cadáver de la mujer se encuentra en el Instituto de Medicina Legal, pendiente de practicarle la autopsia que determinará las causas exactas de la muerte.