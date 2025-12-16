El doctor Nicolás Olea aboga por usar una plancha con suela de acero inoxidable o cerámica y una funda para la tabla fabricada con lana

La nevera ocupa un lugar equivocado en la mayoría de las cocinas: ¿dónde debemos colocarla para mejorar su rendimiento?

Compartir







El doctor Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, ha publicado un libro titulado '80 recomendaciones para evitar los tóxicos', con el que pretende, además de aconsejar, concienciar sobre la importancia de emplear productos que no contengan disruptores endocrinos (DE).

Una de estas sustancias químicas que resultan perjudiciales para nuestro equilibrio hormonal son los perfluorados, que no vienen indicados en las etiquetas y que provocan que la ropa no se manche o no necesite ser planchada.

Preguntado sobre qué tipo de cuidado debemos tener a la hora de planchar o manipular prendas tratadas, el médico afirma a la web de Informativos Telecinco que "lo más conveniente es lavar la ropa antes de su uso, al menos la de los bebés y los niños". "Con esa maniobra tan sencilla te llevas el apresto, elemento que no solemos tener en cuenta, y parte de los componentes añadidos al tejido", matiza.

El médico señala en su libro que los ciudadanos estamos muy pendientes a la hora de reciclar los envases en los cubos correspondientes, pero no prestamos demasiada atención a la hora de gestionar la ropa. Denuncia que los legisladores se despreocupan y que los fabricantes llevan años abusando de los plásticos.

PUEDE INTERESARTE Todos los tápers cuentan con unos símbolos con un significado concreto: los números son claves

¿Cómo lavar la ropa sin químicos tóxicos?

Para lavar nuestra indumentaria sin emplear químicos tóxicos, podemos colocar un poco de detergente ecológico en el cajetín de la lavadora y sumar dos o tres cucharadas de bicarbonato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El bicarbonato se agrega para potenciar la limpieza de la ropa puesto que resulta abrasivo para las manchas y el desodorante, apunta la web 'Viviendo consciente'. Gracias a ello, se puede utilizar el mínimo de jabón que indique el cubo.

Además, es antical y ayuda a que las prendas no se queden ásperas. En caso de desear una suavidad extra, el citado medio recomienda echar también un chorrito de vinagre en el hueco para el suavizante. Unas gotas de aceite esencial 100% natural (no esencias aromáticas sintéticas) darán olor a alguna planta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por otra parte, Olea defiende la importancia de que, hasta que Bruselas tome medidas preventivas, se compre ropa infantil de tejidos naturales. Además, como indicamos anteriormente, insta a lavar la ropa nueva antes de su estreno para eliminar los retardantes del fuego y los surfactantes y el bisfenol-F añadidos.

Mucho ojo con las planchas y sus tablas

El profesor granadino también indica en su reciente obra que los usos y las aplicaciones de los compuestos perfluorados (PFAS) son casi infinitos debido a sus cualidades: repelencia al agua, resistencia a la grasa y tolerancia al calor.

Detalla que algunas planchas y tablas para planchar se encuentran recubiertas de plástico perfluorado tetrafluoroetileno y que, con altas temperaturas, desprenden gases y partículas. Por si fuera poco, recuerda que los vapores de dicho material pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta y causar dificultades respiratorias.

De este modo, Nicolás Olea aconseja en el libro la adquisición de una plancha con suela de acero inoxidable o de cerámica, sin recubrimiento plástico, y una funda para la tabla hecha con materiales tan sencillos como la lana.