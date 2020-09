Los científicos detectaron el pasado agosto un asteroide que fue tomado por miniluna al moverse en la órbita terrestre. El objeto -- denominado 2020 SO -- se vio por primera vez el 19 de agosto utilizando el observatorio Pan-STARRS (Telescopio de exploración panorámica y sistema de respuesta rápida) en Hawai. Pan-STARRS se especializa en detectar fenómenos breves y objetos que se mueven rápidamente, por lo que es una de las herramientas vitales de los científicos que buscan identificar nuevos asteroides.

Pero a medida que los científicos continuaron estudiando el objeto hasta septiembre, comenzaron a sospechar que 2020 SO podría no ser un nuevo asteroide después de todo. En particular, el objeto se mueve mucho más lento de lo que normalmente lo hace un asteroide.