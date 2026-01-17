La Reina emérita ha llegado al responso agarrada del brazo de la Princesa Leonor

Los asistentes al responso de Irene de Grecia: de Isabel Díaz Ayuso a Marichalar o Antonio Resines

MadridLos reyes y sus hijas, junto con la reina Sofía, han asistido este sábado al responso por la princesa Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid antes de que sus restos mortales sean trasladados a Atenas donde será enterrada el lunes en el cementerio de Tatoi.

El coche fúnebre con el féretro ha llegado a la catedral pasadas las 11.30 de la mañana, donde ha sido recibido por un Piquete de Honor de la Guardia Real, que lo ha trasladado a hombros al interior del templo cubierto con la bandera de la Familia Real Helena.

La reina, agarrada del brazo de la Princesa Leonor

Después han llegado los Reyes y la Reina emérita, que iba agarrada del brazo de la Princesa Leonor, y escoltada al otro lado por la Infanta Sofía. Y también han acudido las hermanas del Rey, Cristina y Elena de Borbón, y su prima Alexia de Grecia, con su marido Carlos Morales.

En el interior de la pequeña catedral se ha podido escuchar a un quinteto de la Unidad de música de la Guardia Real que ha interpretado 'Aria de la suite en re' de Sebastián Bach y 'Lacrimosa' del Réquiem de Mozart, piezas elegidas por la reina Sofía.

El obispo ortodoxo griego ha destacado en su responso la sonrisa de la princesa de Irene. Previamente en el interior de la capilla ardiente, que estará abierta al público hasta las 18.00 horas para quien desee despedirse, se puede ver en una pantalla un vídeo con imágenes de la fallecida el jueves en Madrid a los 88 años.

Ayuso y Almeida, entre los asistentes al velatorio

La representación institucional ha estado compuesta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acompañado de su esposa Teresa Urquijo, cuya abuela es prima del rey Juan Carlos.

También se han sumado el exmarido de Elena de Borbón, Jaime de Marichalar, y su hija Victoria Federica, así como tres hijos de Cristina de Borbón: Pablo, Irene y Miguel Urdandarín.

Entre los asistentes estaban también la infanta Margarita y su esposo, Carlos Zurita; Konstantin y Kyril de Bulgaria; Tessa de Baviera, Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Pedro López-Quesada; el actor Antonio Resines y su esposa, Marisol de Mateo; y Ana Gamazo.

Los restos mortales de la hermana pequeña de la reina Sofía serán trasladados a Atenas donde los griegos podrán darle su último adiós el próximo lunes en la capilla ardiente que albergará la Capilla de San Eleftherios de la Catedral Metropolitana, donde a mediodía se celebrará el funeral.