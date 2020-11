La calefacción será clave contra el COVID-19 este invierno

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconociera, el 9 de julio, la posibilidad de la transmisión del coronavirus mediante la suspensión en el aire a largas distancias y durante mucho tiempo, los estudios en esta línea no han parado de sucederse desde entonces.

Fundamental realizar labores de mantenimiento

Pasamos más tiempo en interiores

“No podemos resultar ajenos a los numerosos casos confirmados de transmisión del virus por esta vía y debemos prepararnos adecuadamente para esta nueva etapa. Con la bajada de temperaturas, los sistemas de calefacción van a empezar a activarse y la gente va a cambiar las actividades al aire libre por actividades en interiores. Las restricciones de aforo decretadas por la Administración en bares, restaurantes, teatros, etc. no van a servir de nada si no se realizan unas adecuadas labores de mantenimiento de estos sistemas de climatización”, sentencia Fernández de Lezeta.