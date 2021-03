El término ‘ vapear ’ se utiliza cada vez más en todo el mundo y de ello es responsable la nueva moda de consumir cigarrillos electrónicos. Presentados como una alternativa al tabaco de toda la vida (en este caso, sin combustión), quienes comercializan este tipo de tabaco aseguran que su consumo es menos nocivo, y diversos estudios demuestran que la cantidad de sustancias nocivas que consumimos con ellos es mucho menor. Sin embargo, los cigarrillos electrónicos también entrañan riesgos para nuestra salud. ¿Cómo no afecta el vapeo? ¿Qué daños supone el consumo de cigarrillos electrónicos?

Cigarrillos electrónicos: cómo afecta el vapeo a nuestra salud

En general, estos cigarrillos contienen una batería y una fuente de calor que calienta un líquido para convertirlo en una especie de vapor. También contienen un depósito donde se encuentra el líquido, así como una boquilla para inhalar. Su uso se conoce como vapear, vaporear, vaping... En realidad, no se genera vapor, sino un aerosol de diminutas partículas.

Los cigarrillos electrónicos suelen contener nicotina y otras sustancias adictivas , aunque no tabaco, y normalmente en proporciones menores que las que se generan en un cigarrillo normal. Sin embargo, la presencia de estas sustancias daña los pulmones, el corazón... y puede provocar enfermedades como el cáncer, aunque la probabilidad de sufrir un cáncer relacionado con el vapeo es, en principio, muchísimo menor que en el caso del tabaco.

A ello se suma el hecho de que no es fácil conocer todos los químicos presentes en un cigarrillo electrónico. También el hecho de que los cigarrillos electrónicos son bastante nuevos y, por tanto, es difícil conocer sus efectos a largo plazo. Ante la duda, hay que saber que no existe certeza sobre la ausencia de efectos nocivos: parece claro es que no se trata de un hábito inocuo, existiendo riesgos ya analizados, basados en las sustancias presentes en estos dispositivos. Síntomas como tos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, cansancio... se asocian al consumo de estos cigarrillos.