El actor turco Can Yaman ha sido detenido en Estambul por supuesta posesión de droga

La operación ha sido dirigida por la Fiscalía General de Estambul y se han llevado a cabo registros en varias discotecas

EstambulEl conocido actor turco Can Yaman ha ocupado los titulares de los medios de comunicación este sábado 10 de enero al haber sido detenido en Estambul en el marco de una investigación antidrogas que tiene como objetivo a rostros conocidos del ámbito artístico y social.

La operación ha sido dirigida por la Fiscalía General de Estambul y se han llevado a cabo registros de forma simultánea en varias discotecas y espacios frecuentados por personajes públicos. Según han informado medios turcos, el actor ha pasado la noche bajo custodia policial y fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para la realización de pruebas médicas. Junto a él, también ha sido detenida la actriz Selen Görgüze.

Los detenidos en esta operación contra el consumo de drogas

Yaman, la popular actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas fueron detenidas durante una redada de la policía en diferentes lugares de ocio nocturno en Estambul en el marco de una operación contra el consumo de drogas y trasladados a comisaría, informa el diario turco 'Hürriyet'.

La operación forma parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte.

Según se ha podido conocer, a los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas.

Una operación para combatir el consumo de cocaína, según la prensa turca

Aunque las informaciones oficiales no especifican qué tipo de droga es el principal objetivo de la campaña, la prensa turca da por hecho que se trata de combatir el consumo de cocaína.

Al parecer y según informan desde 'Hürriyet', la Fiscalía no había emitido orden de detención contra Can Yaman en el marco de estas operaciones antidroga, pero durante el registro de esta madrugada en los locales de ocio, los agentes lo hallaron en posesión de estupefacientes, por lo que fue detenido.

Can Yaman, trabajando en una serie española

Can Yaman, famoso por telenovelas de éxito internacional como ‘Pájaro soñador’, ‘Sandokan’, ‘El Turco’ y ‘Viola come il mare’, es también protagonista de la serie española ‘El laberinto de las mariposas’, actualmente en rodaje.

Secuoya Studios anunciaba en noviembre que trabaja en la producción de un "ambicioso" thriller romántico de ocho episodios, protagonizado por Can Yaman. La producción es el primer proyecto en español de Yaman y su primera serie rodada en España.

"Trabajar por primera vez en España es una experiencia muy especial. Siempre he sentido una gran conexión con el público español. Poder rodar aquí, en su idioma y con un equipo tan talentoso, es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido a Secuoya Studios por confiar en mí y ofrecerme la oportunidad de formar parte de una producción que combina emoción, acción y una gran calidad artística", indicaba el actor en la nota remitida por Secuoya Studios.

La trama del thriller, según la sinopsis, sigue a un agente secreto con un historial impecable, que es traicionado y que se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad o su única salvación.