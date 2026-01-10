'LUX', la gira con la que Rosalía recorrerá medio mundo, cuenta aún con entradas disponibles en algunas ciudades

Los grandes conciertos de 2026 en España

Todo lo que anuncia lo convierte en éxito. Desde sus canciones, sus videoclips, sus discos o sus colaboraciones con grandes marcas de ropa. A sus 33 años, Rosalía es una de las grandes estrellas mundiales que arrasan en el panorama musical. Por eso, no es de extrañar que, nada más desvelar que en 2026 estaría recorriendo medio mundo con su nueva gira de conciertos, las entradas para estos shows volasen.

Fue anunciar las fechas de las preventas de entradas y sus fieles seguidores se movilizaron en grupo para hacerse con las entradas para poder disfrutar de la diva de Barcelona en directo. En cuestión de minutos, las entradas para la gira de 'LUX' se vendieron por completo.

Rosalía y su exitosa venta de entradas

Para los que no tuvieron suerte o los más rezagados, la artista volvió a dar una segunda oportunidad y ofreció una venta general de entradas a la que no hacía falta acceder mediante ningún tipo de código exclusivo. Es decir, una venta de entradas a la antigua usanza.

Repitiendo el mismo patrón, Rosalía consiguió vender todas las entradas para sus ocho conciertos programados en Madrid y en Barcelona.

'LUX', la gira con la que Rosalía recorrerá medio mundo

Será el próximo 16 de marzo cuando Rosalía dará comienzo a esta esperadísima gira de conciertos en la ciudad francesa de Lyon. Tras este arranque, la artista catalana visitará durante la primavera gran parte del continente europeo donde cantará en ciudades como Milán, Ámsterdam, Berlín, Londres, Zúrich o París.

Una vez haya recorrido el viejo continente, Rosalía pasará el verano de 2026 subida a los escenarios de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Chile o Brasil.

Es decir, un año en el que Rosalía tendrá programados más de 40 conciertos en los que presentará su gran espectáculo 'LUX'.

¿Se pueden conseguir todavía entradas para los conciertos de Rosalía en España?

Las de sus conciertos en España están prácticamente agotadas, sin contar la opción de reventa o la compra de fan a fan en la que las plataformas posibilitan que los seguidores puedan vender sus entradas al mismo precio de compra.

No obstante, es posible que todavía queden entradas sueltas en algunas de sus fechas programadas en Madrid y en Barcelona y que se liberen oficialmente a través de canales de reventa verificada como Ticketmaster Resale, pero, actualmente, no hay confirmación de disponibilidad directa en las actuaciones españolas oficiales.

Las fechas para las que todavía quedan entradas disponibles

También hay que añadir que, todavía, existe alguna que otra posibilidad para todo aquel que deseé ver a Rosalía en pleno directo y no quiera recurrir a ningún canal de reventa.

En algunas ciudades como Miami, Boston, Chicago, Los Ángeles, San Diego, Oakland, Bogotá o Monterrey todavía se pueden buscar entradas activas. Para ello, los fans que quieran acudir a los conciertos de Rosalía en las ciudades anteriormente citadas deben acudir a las páginas webs y a los canales oficiales de Ticketmaster o Live Nation y conseguir su entrada.

Consejos por si se accede a la reventa de entradas de la gira de Rosalía

Como último recordatorio, muchas de las fechas de la gira de 'LUX' de Rosalía se agotaron a los pocos minutos de activar la venta general.

Por eso, siempre se recomienda que si quieres acceder a la reventa de entradas, lo más seguro es buscarlas directamente en los canales oficiales de venta (Ticketmaster, Live Nation) o en el sistema de reventa oficial de Ticketmaster cuando esté habilitado (generalmente aparece en la misma página de cada evento).

De esta forma, evitarás caer en estafas y perder tu dinero.