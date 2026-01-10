La hija de los reyes Felipe y Letizia se enfrenta a un año clave en su vida marcado por retos, cambios de hábito y numerosas decisiones

La princesa Leonor, bautizada como "la heredera real definitiva de la generación Z" por la prensa extranjera

Este 2026 es, sin duda, uno de los años más decisivos para la princesa Leonor. La Pascua Militar del pasado 6 de enero marcó el inicio oficial del calendario institucional de la princesa, que vistió el uniforme de alférez de la academia militar que dentro de seis meses abandonará.

La primogénita de los reyes Felipe y Letizia está a punto de culminar un exigente periplo formativo de tres años y de decidir sus próximos pasos académicos, todo ello mientras se enfrenta al delicado reto de compaginar su preparación personal con las obligaciones institucionales que la Corona y la sociedad esperan de ella.

Desde 2023, Leonor ha seguido un plan de formación militar meticulosamente diseñado, que forma parte de su instrucción de cara a su futura condición de Capitana General de las Fuerzas Armadas, título que ocupará cuando acceda al trono.

El fin de la formación militar

Su itinerario ha incluido tres emblemáticas etapas: el Ejército de Tierra en Zaragoza, la Armada en la Escuela Naval Militar de Marín con travesía en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, y ahora la fase final en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia.

En los próximos meses, Leonor se adentrará en el segundo cuatrimestre con estudios en Ciencias Aeroespaciales, Telecomunicaciones y Electrónica, Técnicas Aeroespaciales, Gestión del tránsito aéreo, Asesoría medioambiental e Infraestructuras de sistemas de mando, control, navegación y comunicaciones.

Durante su paso por la academia aérea ha participado en simulaciones, formación técnica, vuelos preparatorios, ha realizado 'la suelta' y se ha integrado plenamente con sus compañeros de curso sin privilegios ni excepciones.

No será hasta julio cuando complete esta última etapa y se celebre su despedida en la ceremonia de clausura del curso académico junto a sus compañeros, donde recibirá su despacho como oficial del Ejército del Aire.

La universidad y los retos a los que se enfrenta

Una vez concluida la etapa militar, sus planes se centrarán en la elección de su carrera universitaria, un paso que tradicionalmente sigue a la formación militar en la trayectoria de los herederos reales.

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente su elección de estudios, todo apunta a que lo más probable sea que la heredera al trono inicie su educación superior en una universidad española, siguiendo el modelo de su padre Felipe VI, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

Su nuevo ritmo como universitaria plantea varios retos de calendario, ya que el próximo curso académico puede coincidir con compromisos institucionales ya clásicos, como la Pascua Militar de enero, las celebraciones del Día de la Hispanidad en octubre o los Premios Princesa de Asturias.

Por ello, Leonor tendrá que hacer frente a estas encrucijadas y equilibrar sus estudios con estas obligaciones institucionales, algo que su padre también vivió durante su juventud, aunque en una época con menor presencia digital y expectativas mediáticas.

En este sentido, la transición de la vida de academia militar a una vida universitaria y de funciones públicas marca una nueva etapa en su formación como futura reina.