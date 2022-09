El 'zasca' de Rocío Carrasco a Lydia Lozano: "A mí no me llamaste cuando Raquel Mosquera te mintió"

" Todo lo que he vivido al lado de tu padre y en este caso al lado de Raquel Mosquera , ¿Es mentira? ¿Ella me ha mentido? ", ha querido saber la tertuliana. "Yo sé lo que has vivido conmigo, no con ellos, ella te ha mentido ", confirmaba Rocío. "Pues mañana la llamaré", ha bromeado Lydia. " A ver si te coge , a mí desde luego no me llamaste cunado ella te mintió", le ha recordado Carrasco.

"Ya, pero tú en esa época estabas en otro mundo", se ha excusado Lozano. "Ya pero tú no lo sabías, me podías haber llamado", le ha reprochado Rocío. La tertuliana ha insistido en que lo que vivió ella con el boxeador y la peluquera fue real. "Yo viví una historia de amor. Eso no me lo puede quitar nadie. Yo he cenado con ellos, he viajado con ellos, he estado en muchas ocasiones con ellos…", insistía.