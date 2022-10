Rocío Carrasco narra como echaron a su madre de La Yerbabuena: "Me llamó a las tres de la mañana con la voz muy frágil"

Rocío Carrasco ha narrado cómo Ortega Cano echó a su madre de la Yerbabuena: "Un día me llamó a las tres de la mañana y me pidió que fuese a recogerla. Fuimos corriendo allí y me la encontré sentada en las escaleras de la finca con dos maletas", ha explicado asegurando que Rocío Jurado no le dejó entrar en la finca. "Ella no me permitió que entrase a hablar con él, solo se limitó a meterse en el coche y pedirme que nos fuésemos".