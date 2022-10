José María Franco rompe a llorar en 'El nombre de Rocío': "He tenido mala conciencia por lo que he hecho"

José María Franco visita 'En el nombre de Rocío' para disculparse con Rocío Carrasco

'En el nombre de Rocío' cuenta esta noche con un testimonio único. En el plató de nuestro programa va a tener lugar un hecho insólito. José María Franco, exchofer de Rocío Jurado y uno de los principales aliados de Antonio David Flores protagoniza un esperado cara a cara con Rocío Carrasco.

Antes de entrar en plató, el invitado se ha derrumbado y ha roto a llorar frente a Jorge Javier Vázquez: "Me arrepiento de lo que he hecho. Fui Manipulado por él. Quiero pedir disculpas porque le he hecho bastante daño. Tampoco me dijo nada. Cuando estaba en casa del Jurado me decía: ‘David no es cómo tú piensas’. He tenido mala conciencia y he llorado muchas veces", confiesa entre lágrimas.

Las lágrimas de Rocío antes de reencontrarse con José María Franco

Rocío Carrasco también se ha venido abajo antes de reencontrarse con José María Franco: "Esto podía haber sido antes y no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que han pasado. Creía que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder la ira", ha asegurado muy afectada.