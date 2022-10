Rocío Carrasco se derrumba momentos antes de su reencuentro con José María Franco: "Verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas"

La hija de 'La más grande' ha roto a llorar momentos antes de reencontrarse con su gran enemigo

Rocío Carrasco se enfrenta en el plató de 'En el nombre de Rocío' a uno de sus mayores fantasmas del pasado, José María Franco. El exchofer de Rocío Jurado fue uno de los grandes aliados de Antonio David Flores y está noche visita el programa para pedir perdón a Rocío Carrasco.

Nada más entrar Jorge Javier Vázquez a plató, la hija de 'La más grande' se ha derrumbado y ha roto a llorar. "Esto podía haber sido antes y no hubiesen pasado muchísimas cosas de las que han pasado. Creía que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder la ira", ha asegurado entre lágrimas.

"Yo he tenido conocimiento desde hace algunos meses de ese cambio de opinión de él y me he enfrentado a eso bien, pero el hecho de verlo me lleva a un montón de cosas horrorosas. Me he dado cuenta de que a lo mejor soy menos fuerte de lo que pensaba", ha comentado muy afectada.

"Este no es el lloro de la derrota, es el lloro y la emoción de la victoria", le ha recordado el presentador.

Las amargas lágrimas de José María Franco