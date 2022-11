Las lágrimas de Jorge Javier Vázquez en la despedida de 'En el nombre de Rocío': "Ha sido muy especial para nosotros"

Muy emocionado, Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar romper a llorar al presentar un vídeo que el programa había preparado para Rocío Carrasco: "No me quiero marcar un discurso llorando", ha advertido. Sin embargo, al presentador se le quebraba la voz en sus primeras palabras y a penas podía terminar la frase: "Voy, que llego", aseguraba.