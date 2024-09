José Coronado, y lo que ha aprendido del éxito de 'Entrevías': "Da igual vivir en España, Argentina o Nigeria; las familias existen"

Hemos hablado con algunos de los actores de 'Entrevías' y les hemos preguntado qué les ha dado las serie y qué creen que les ha aportado personalment e. Para José Coronado, ha sido una mirada diferente sobre el mundo: "De 'Entrevías' está el mundo lleno. Me ha hecho ver los valores familiares que en este mundo polarizado en que vivimos son los que importan".

"Me he dado cuenta que da igual vivir en España, en Argentina o en Nigeria; las familias existen, los hijos existen, el luchar por los tuyos existe. Y me ha hecho hacer un estudio sobre la sociedad en la que vivo", agregó el protagonista.