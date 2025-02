Seguro que todavía no has olvidado los propósitos que te marcaste para este año y nosotros creemos que hay uno que no puede faltar en tu lista. Para este 2025 que hemos estrenado hace un mes, te proponemos conseguir un cabello fuerte y con brillo. Toma nota y apunta estos consejos para hacer de él un objetivo realista y que puedas conseguirlo.