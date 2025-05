El Samsung Galaxy A05s compite con lo mejor de la gama media ¡y cuesta menos de 100 €!

El Samsung Galaxy A05s es potente, tiene estilo y sorprende con unas prestaciones que miran cara a cara a los mejores teléfonos de la gama media.

Encontrar un teléfono móvil bueno y barato parece imposible, pero hay oportunidades que aparecen y que rompen con esa norma no escrita de que los smartphones de calidad tienen que ser caros. Samsung, una de las marcas más famosas del mundo de la telefonía móvil, tiene en marcha una oferta con la que hunde el precio de uno de sus mejores teléfonos móviles en relación calidad/precio. Vas a poder hacerte con un smartphone de lo más sorprendente pagando una cantidad irrisoria.

Y es que PcComponentes ha rebajado el Samsung Galaxy A05s un 38% por tiempo limitado. Con esta oferta, en lugar de los 160 € que suele rondar en tiendas, te lo puedes llevar ya a casa por menos de 100 €. En realidad no es una oferta, es un chollo que no puedes dejar pasar, y que no vas a dejar pasar, si sigues leyendo. ¿Por qué? Porque vamos a ahondar en sus características, prestaciones y ventajas.

Comprar en PcComponentes por ( 159 ) 99 €

Samsung Galaxy A05s

El Samsung Galaxy A05s es moderno, potente y ofrece una experiencia general digna de los mejores smartphones del mercado. Su pantalla Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pulgadas tiene una tasa de refresco de hasta 90 Hz que ofrece una suavidad total y unos colores muy vivos, haciéndola ideal para ver vídeos, películas, streamings o lo que quieras. Tiene el tamaño y las prestaciones perfectas para consumir cualquier tipo de contenido multimedia.

En su interior, el procesador Qualcomm Snapdragon 680 se encarga de darle toda la potencia que necesita tanto para jugar como para ejecutar apps en multitarea, ofreciendo además una eficiencia energética bastante sorprendente. Con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliables hasta 1 TB, el teléfono ofrece espacio y rendimiento de sobra para apps, fotos y archivos. Además, su batería de 5.000 mAh ofrece una autonomía muy prolongada, y su carga rápida de 25 W permite volver a la acción en poco tiempo.

El sistema de cámaras es otro de sus puntos fuertes. La lente principal de 50 MP captura imágenes con un alto nivel de detalle y nitidez, mientras que la cámara frontal de 13 MP es ideal para hacer selfies y videollamadas con una calidad muy por encima de lo habitual. También cuenta con sensores macro y de profundidad que ofrecen muchas más opciones a la hora de hacer fotografías.

Sorprende en todos los aspectos, hasta en sus elegantes acabados y su ligereza. Pero donde más sorprende es en su precio, sobre todo ahora que el Galaxy A05s está rebajado a 99 €. Si lo dejas escapar, te vas a arrepentir.

