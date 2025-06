telecinco.es 17 JUN 2025 - 12:22h.

Con luz LED integrada, 6 velocidades, funciones de invierno y verano y mando a distancia, el EnergySilence Aero 4200 es justo lo que necesitas.

Los 10 mejores ventiladores de techo en relación calidad-precio del 2024

Compartir







¿Estás buscando soluciones contra el calor que no impliquen pagar grandes sumas en la factura de la luz? Seguro que ya has mirado ventiladores de techo con lámpara LED, pero seguro que no has encontrado ninguno como el que Cecotec tiene en oferta. Esta famosa marca española, que lleva años a la vanguardia en materia de tecnología para el hogar, tiene un ventilador de techo con aspas retráctiles y mando a distancia que es de lo más elegante, discreto y práctico. ¡Y ahora está a mejor precio!

Solo por tiempo limitado, puedes comprar el Ventilador de techo invisible EnergySilence Aero 4200 con un descuento de 9 € en la tienda oficial de Cecotec. Este modelo, que se hace prácticamente invisible cuando está en funcionamiento, suele costar unos 89 € normalmente, pero ahora puede ser tuyo por menos de 80 €. Es una oferta que no puedes dejar escapar si quieres combatir el calor de una forma eficiente, económica y cómoda. De hecho, no la vas a dejar escapar si sigues leyendo.

PUEDE INTERESARTE Los 10 mejores ventiladores de techo en relación calidad-precio del 2024

Comprar en Cecotec por ( 88,90 ) 79,90 €

Ventilador de techo invisible EnergySilence Aero 4200

El Ventilador de techo invisible EnergySilence Aero 4200 va a darte más comodidad y frescor que nunca en casa. Su diseño con aspas retráctiles no solo refuerza su elegancia y modernidad, sino que además está pensado para ocultarlas cuando no se está usando, y al ser de un material semitransparente, apenas verás que se están moviendo cuando funcionan, quedando casi invisibles. Y todo esto a la vez que ilumina la estancia gracias a su lámpara LED integrada.

Una solución eficaz y eficiente que tiene un diámetro de 42 pulgadas y que es capaz de distribuir el aire de forma totalmente uniforme en espacios bastante amplios, consiguiendo una sensación de frescor inmediata incluso en los días de más calor. Aun así, su uso no se limita solo al verano, ya que cuenta con un modo invierno que invierte el sentido de giro para redistribuir el aire caliente, lo que es ideal en invierno. Es muy versátil, sobre todo porque tiene también 6 velocidades ajustables para regular el flujo de aire.

Comprar en Cecotec por ( 88,90 ) 79,90 €

Su motor de 35 W es muy eficiente y silencioso, reduciendo el consumo energético y el ruido cuando se está utilizando. Además, este modelo tiene un temporizador programable entre 1 y 8 horas que puedes configurar fácilmente con su mando a distancia, con el que tienes control total de la luz y el ventilador desde cualquier parte de casa.

Si buscas una solución contra el calor que te permita ahorrar, sea eficiente y también fácil de usar, aquí la tienes. Cecotec ha rebajado el Aero 4200 a 79,90 € por tiempo limitado, así que no dejes escapar esta oportunidad.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.