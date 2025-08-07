PcComponentes tira la casa por la ventana y rebaja a menos de 110��€ estos AirPods de 3ª generación

telecinco.es 07 AGO 2025 - 12:48h.

Estos auriculares de Apple destacan por su ajuste anatómico perfecto, audio espacial con seguimiento dinámico y una batería que aguanta hasta 6 horas sin parar

Los AirPods 3ª generación han sido diseñados para que te olvides de ellos en cuanto los lleves puestos. Son más compactos y ligeros que los de la generación anterior, con un ajuste pensado para que el sonido llegue directo y claro. Además, controlar la música o las llamadas es tan sencillo como apretar un botón, gracias a su sensor de presión.

La batería también ha mejorado y ahora te permite disfrutar de hasta 6 horas de audio seguido, con una carga rápida de 5 minutos que da para una hora. Y si eso no fuera suficiente, el estuche te proporciona hasta 30 horas de autonomía total. Además, son resistentes al agua y al sudor, así que no tienes que preocuparte si llueve o sudas durante el entrenamiento. ¿Te llaman la atención? Te traemos buenas noticias, PcComponentes los ha rebajado un 36%.

Lo mejor de estos AirPods

Ajuste anatómico y diseño ligero para llevarlos horas sin cansarte.

para llevarlos horas sin cansarte. Audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza que envuelve el sonido.

con seguimiento dinámico de la cabeza que envuelve el sonido. Ecualización adaptativa que ajusta la música a la forma de tu oído.

que ajusta la música a la forma de tu oído. Hasta 6 horas de batería continua y carga rápida en 5 minutos.

continua y carga rápida en 5 minutos. Resistencia al agua y sudor con certificación IPX4.

¿Por qué elegir los AirPods 3ª generación?

Estos AirPods solucionan varios problemas típicos: no pesan nada y se adaptan muy bien, a diferencia de otros auriculares que pueden ser incómodos. El audio espacial da una sensación real de estar en medio de la acción, que no encuentras en cualquier modelo. La ecualización adaptativa también ayuda a que cada canción se escuche limpia, sin perder detalles. Además, la batería mejora mucho respecto a la generación anterior, y la resistencia al agua aporta esa tranquilidad extra para usarlos sin miedo bajo la lluvia o mientras haces deporte.

¿Para quién son ideales?

Si tienes dispositivos Apple, sacar los AirPods del estuche y que se conecten solos es una auténtica comodidad. También es genial para quienes escuchan música durante muchas horas o hacen llamadas, porque la batería aguanta sin problema. Y si te mueves mucho o haces deporte, su resistencia al agua y sudor es clave para no tener que estar quitándotelos constantemente.

Los AirPods están disponibles en PcComponentes con descuento del 36% y envío gratuito.

Los AirPods 3ª generación son unos auriculares que combinan comodidad, buen sonido y batería duradera.

