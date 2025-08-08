Xiaomi Redmi Note 14 Pro: potencia, diseño resistente y fotografía profesional ¡por menos de 250€!

telecinco.es 08 AGO 2025 - 12:19h.

Hemos fichado uno de los mejores modelos de gama media que cumplen con creces todas las expectativas

Los 10 mejores móviles baratos del 2024

Este dispositivo de gama media de Xiaomi viene cargado de razones para plantarle cara a móviles mucho más caros. Se trata del Redmi Note 14 Pro y su pantalla curva AMOLED es una pasada, la cámara principal tiene 200 megapíxeles con resultados que sorprenden, y la batería dura lo que le pidas y más.

Si algo le pedimos a un móvil hoy en día es que responda bien en pantalla, cámara y batería. Pues el Redmi Note 14 Pro cumple con nota alta en las tres. Tiene pinta de gama alta, pero con un precio mucho más razonable. Ahora, además, se puede conseguir con un descuento del 32% en AliExpress.

Lo mejor del Redmi Note 14 Pro

Pantalla AMOLED curva de 6,67” con 120Hz : Colores vivos, fluidez total y visibilidad incluso con sol de frente (hasta 1800 nits de brillo).

: Colores vivos, fluidez total y visibilidad incluso con sol de frente (hasta 1800 nits de brillo). Cámara principal de 200MP con OIS e IA: Fotos con muchísimo detalle, incluso de noche. Modo retrato, cine y ajustes automáticos que hacen el trabajo por ti.

Fotos con muchísimo detalle, incluso de noche. Modo retrato, cine y ajustes automáticos que hacen el trabajo por ti. Procesador Helio G100-Ultra y 6nm: Rinde de lujo en juegos y apps exigentes, sin calentarse y sin fundirse la batería.

Rinde de lujo en juegos y apps exigentes, sin calentarse y sin fundirse la batería. Batería de 5500mAh + carga rápida 45 W: Dura todo el día con margen, y se carga en un momento. Además, cuida su salud para que no se degrade con el tiempo.

Dura todo el día con margen, y se carga en un momento. Además, cuida su salud para que no se degrade con el tiempo. Diseño resistente con Gorilla Glass Victus 2 y certificación de protección ocular TÜV Rheinland.

Comprar en AliExpress por 248,81€

¿Por qué elegir este modelo frente a otros?

Hay modelos bastante más caros que no alcanzan la calidad de esta pantalla. La respuesta es fluida en todo momento, sin interrupciones ni tirones. Y respecto a la cámara, los 200 megapíxeles pueden parecer excesivos, pero basta con ver una imagen para entender el nivel de detalle que ofrece. Es una opción muy completa para quienes valoran la fotografía y el buen rendimiento, sin necesidad de hacer un gran desembolso.

Lo que más gusta

Aunque hay mucho que destacar, lo que realmente marca la diferencia es el equilibrio general. No es sólo que tenga una cámara brutal o una batería de larga duración. Es que todo funciona perfectamente, la pantalla se ve increíble, el móvil responde rápido y no te deja tirado a mitad del día. Y eso, a este precio, tiene muchísimo valor.

Ahora mismo está disponible en AliExpress con un descuento del 32%. Es una oportunidad si estabas pensando en renovar móvil.

Comprar en AliExpress por 248,81€

Un modelo que da mucho más de lo que cuesta. Si te interesa un móvil completo, bonito y potente, este Redmi Note 14 Pro es para tenerlo muy en cuenta.

