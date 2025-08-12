Iñaki Gabilondo, protagonista del tercer episodio de 'Cangrejos Albinos', nos habla de 'La palabra que queda'

telecinco.es 12 AGO 2025 - 10:28h.

Iñaki Gabilondo se sienta con Ángeles Blanco el próximo 6 de septiembre en el Auditorio de los Jameos del Agua de Lanzarote, con todas las entradas reservadas

El periodista es el protagonista del tercer episodio de 'Cangrejos Albinos', en el que hablará sobre el estado actual del país, internacional, periodismo, objetividad...

Tras las charlas con la deportista olímpica Gemma Mengual o el chef Ángel León, la presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco recibe como tercer invitado de ‘Cangrejos Albinos’, el espacio creado por los Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT) en colaboración con Mediaset España, a una de las voces más influyentes del periodismo de este país: Iñaki Gabilondo. El periodista, que ha contado muchos de los grandes acontecimientos que han ocurrido en España y también fuera de nuestras fronteras, se sentará con Blanco el próximo 6 de septiembre en el espectacular auditorio de los Jameos del Agua de Lanzarote para repasar su carrera, reflexionar sobre el estado político del país y del mundo, la falta de cultura crítica y la objetividad en los tiempos que corren y su lado más personal. Un encuentro sobre lenguaje, memoria, compromiso y verdad, basado en su experiencia como una de las voces más reconocidas del periodismo.

Los populismos, el poder de las redes sociales, su opinión sobre la Inteligencia Artificial y otras cuestiones de candente actualidad, serán diseccionadas por Blanco y Gabilondo en una charla única para los amantes del periodismo. En el terreno personal y tras 50 años en la profesión, en el que ha narrado Golpes de Estados, éxitos deportivos o crisis sanitarias, Iñaki se abrirá en canal confesando que acontecimientos le hicieron replantearse su oficio, si le ha quedado algo por hacer estos años o cuál es su rutina diaria.

Como todas las charlas que integran el programa de 'Cangrejos Albinos', el acceso tiene carácter gratuito hasta completar aforo. Sin embargo, para esta cita especial, todas las entradas se encuentran agotadas a través de la web del evento, donde se activará una lista de espera por si se liberan plazas para poder disfrutar de la conversación en directo entre Ángeles Blanco e Iñaki Gabilondo.

Próximos encuentros

Tras Iñaki Gabilondo, el sábado 25 de octubre, el ciclo culminará con Elsa Punset, filósofa, divulgadora y experta en inteligencia emocional, que abordará en 'Educar las emociones' la necesidad de construir espacios más empáticos desde la educación y el bienestar.

