Gemma Mengual ha sido invitada del primer episodio de 'Cangrejos Albinos', espacio conducido por Ángeles Blanco

Gemma Mengual se sincera sobre las dificultades del deporte de élite: "Llegaba rota a casa con 10 años"

Gemma Mengual ha vuelto a demostrar por qué su voz es tan necesaria en el mundo del deporte al acudir como primera invitada de 'Cangrejos Albinos'. Se trata de un espacio conducido por la presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco y creado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote en colaboración con Mediaset España en el que también es protagonista el entorno: el espectacular auditorio Jameos del Agua de Lanzarote.

En su encuentro en este espacio natural, titulado 'Respirar bajo el agua', la exnadadora olímpica se ha sincerado como nunca antes sobre los desafíos a los que se enfrentó durante su brillante carrera en la natación sincronizada -especialmente tras convertirse en madre-, una etapa que, lejos de ser celebrada, le cerró puertas y la empujó a abandonar temporalmente el deporte que había marcado su vida.

En una conversación a corazón abierto con Blanco, Mengual ha explicado cómo la maternidad, lejos de ser vista como un paso natural y compatible con su carrera deportiva, se convirtió en un estigma e, incluso, una decisión por la que tuvo que pagar un peaje. "Empecé a darme cuenta que no era bienvenida en los entrenamientos", ha confesado.

Gemma Mengual fue, durante más de una década, el rostro más emblemático de la natación sincronizada española. Pero detrás de cada medalla había una lucha silenciosa, sobre todo tras su maternidad en 2010, cuando dio a luz a su primer hijo, Nil.

"Yo quería seguir compitiendo, sabía que podía y quería demostrarme a mi misma que, incluso siendo madre, todavía me quedaban fuerzas para esto. Era consciente de que mi vida y mis prioridades habían cambiado, pero llevaba 20 años dándolo todo en este deporte, y aunque entrenara un poco menos, sabía que si me lo ponían un poco fácil podía hacerlo, y no fue así", ha continuado la deportista.

Aunque intentó seguir, la presión se volvió insostenible. Poco a poco fue viendo cómo sus oportunidades disminuían y cómo su presencia empezaba a percibirse más como una complicación que como un apoyo. "Cuando volví tras mi embarazo yo estaba en el equipo nacional, y me dijeron que me buscara la vida, esa era la sensación que yo tenía. No se supo gestionar, yo creo que pensaron que tendrían que empezar a hacer excepciones por si se me ponía el niño enfermo o cosas así, y sé que fue por eso", se ha lamentado.

Mengual considera que, "si me lo hubieran permitido", hubiera hecho incluso "cinco competiciones olímpicas si me lo hubiera propuesto". Pero este desgaste, sumado a un sistema según ella poco preparado para acompañar a las mujeres deportistas en su maternidad, la llevó a tomar una difícil decisión: retirarse.

"Pero dije para qué seguir, si no me quieren. Y es que no me querían. Sentía que me iban a hacer la vida imposible. Llegaba tan triste a casa... y yo pensaba que no tenía que estarlo porque tenía a mi hijo y quería ser feliz, y a mi este deporte ya no me hacía feliz, y dije adiós y me retiré. Estaba muy convencida, no me quería amargar, y si no me querían, decidí irme", ha aclarado.

Pero su historia deportiva no se quedó ahí. Después de varios años retirada y alejada de la alta competición, decidió volver. Lo hizo en 2016, con 39 años y ya con su segundo hijo y participando en los Juegos Olímpicos de Río junto a Ona Carbonell. "Bueno las cosas de la vida... Al final estaba escrito que tenía que competir, porque volví, aunque todo ha evolucionado", ha manifestado en la charla con Blanco.

Pese a que su regreso no le dio una nueva medalla olímpica, sí le devolvió algo que ella considera aún más valioso: la dignidad deportiva. Desde entonces, ha continuado vinculada al deporte, no solo como comentarista y referente mediática, sino también como activista por los derechos de las mujeres y la conciliación familiar en el ámbito deportivo.

