Sube de nivel tu lectura con el Kindle a color que arrasa en Amazon con este descuentazo

Tiene 32 GB de memoria, luz autorregulable, una autonomía enorme y es ideal para leer a color en cualquier parte: el Kindle Colorsoft enamora.

Te encanta leer, pero no puedes llevarte la lectura a todas partes porque los libros ocupan espacio y pesan. Es algo que lleva años solucionándose con los ebook, pero, ¿qué pasa si te gusta leer cómics o novelas gráficas? Que necesitas un ebook con pantalla a color. Uno como el Amazon Kindle Colorsoft que ahora mismo está de oferta.

Este ebook a color tiene 7 pulgadas para leer lo que quieras, 32 GB de memoria para almacenar ingentes cantidades de obras y un diseño perfecto para llevarlo contigo donde quieras. Aunque la guinda a su propuesta es su precio: rebajado de casi 300 € a 234 €.

Lo mejor de este ebook

Tiene una pantalla de 7 pulgadas a color que no encontrarás en otro ebook.

La batería dura hasta 8 semanas con una sola carga vía USB-C.

La luz que trae se regula sola en función de la iluminación que haya en tu entorno.

Tiene espacio para miles de libros gracias a sus 32 GB de memoria.

Amazon Kindle Colorsoft

Por supuesto, la gran ventaja del Amazon Kindle Colorsoft frente a otros ebooks es que ha dejado atrás el blanco y negro para abrazar el color con un toque suave. Algo que combina con un diseño finísimo y ligerísimo para que lo lleves en la mochila, el bolso o donde quieras. Y todo esto, con un curioso extra: es resistente al agua, para que puedas leer en la playa o entre chapuzón y chapuzón en la piscina.

Es un modelo perfecto para amantes de la lectura en todos sus ámbitos, incluso para estudiantes que subrayan o toman notas a color con sus apuntes digitales; pero sobre todo lo es para amantes de los cómics y revistas. Y lo mejor es que no defrauda en autonomía, ya que puede durar dos meses perfectamente sin tener que cargarse.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Todas las opiniones que tiene este Kindle a color son positivas, sobre todo por el tamaño de su pantalla, su nitidez y la posibilidad de disfrutar de contenido a color. A continuación, hemos recopilado algunas reseñas de Amazon:

"Esto es otro nivel, el Kindle es de fácil manejo, muy intuitivo y rápido y cuenta con la ventaja de comprar o alquilar libros por Amazon."

"No pesa nada, así que me le llevo a todas partes en mi bolso ó mochila y la batería me dura bastante"

"La resolución es una pasada y es mucho más rápido. Muy práctico si lo que lees es a color, como comics o cierto tipo de libros."

Te lo llevas más barato y, si tienes cuenta de Prime, puedes recibirlo en tu casa en tan solo un día tras hacer el pedido. Amazon te lo pone muy fácil para disfrutar de la lectura más completa vayas donde vayas.

