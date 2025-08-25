telecinco.es 25 AGO 2025 - 11:57h.

15,6 pulgadas de pantalla en un portátil ultrafino con Windows 11, procesador Intel, 16 GB de RAM y disco duro SSD ultraveloz por 421 € menos.

¡Últimos días para aprovechar la Vuelta al Cole en AliExpress! La tienda online está lanzando descuentazos de hasta el 80% en todas sus categorías de producto, con grandes marcas implicadas. Una ocasión ideal para comprarte un buen portátil nuevo. Uno que tenga una relación calidad/precio como la del Ordenador portátil GemiBook Plus, rebajado a un precio de risa, y más con los cupones de descuento de AliExpress:

MEDIASETESBS02 - 2 € de descuento en compras de 10 € o superiores.

MEDIASETESBS03 - 3 € de descuento en compras de 15 € o superiores.

MEDIASETESBS05 - 5 € de descuento en compras de 30 € o superiores.

MEDIASETESBS10 - 10 € de descuento en compras de 69 € o superiores.

MEDIASETESBS15 - 15 € de descuento en compras de 99 € o superiores.

MEDIASETESBS25 - 25 € de descuento en compras de 139 € o superiores.

MEDIASETESBS35 - 35 € de descuento en compras de 199 € o superiores.

MEDIASETESBS45 - 45 € de descuento en compras de 269 € o superiores.

MEDIASETESBS55 - 55 € de descuento en compras de 349 € o superiores.

MEDIASETESBS60 - 60 € de descuento en compras de 429 € o superiores.

Descubre todas las ofertas de la Vuelta al Cole en AliExpress

Un portátil de más de 600 € que ahora cuesta 188 € y, con el cupón ESBS28, es tuyo por 160 €. Una cifra irrisoria para un equipo pensado para profesionales, ligero, potente y con una autonomía perfecta para trabajar en cualquier parte. Además trae Windows 11 preinstalado para que no tengas problemas.

Lo mejor de este portátil

Trae teclado completo, con numérico, para que te sea más cómodo escribir y trabajar en él.

Su procesador y chip gráfico son sorprendentemente potentes, incluso si quieres jugar a juegos modestos.

La autonomía que tiene es gigantesca.

Tiene puertos de sobra para conectar lo que necesites, y a nivel inalámbrico usa la tecnología más top (Wi-Fi 6).

Comprar en AliExpress por ( 609,53 € ) 188,03 €

Ordenador portátil GemiBook Plus

Primero llama la atención por lo ligero que es, pero lo que más sorprende del Ordenador portátil GemiBook Plus es lo rápido que va en todo. La combinación de procesador Intel y 16 GB de memoria RAM de alta velocidad lo vuelven capaz no solo de mover aplicaciones profesionales pesadas con soltura, si no también videojuegos modernos con configuraciones bien ajustadas. Va genial tanto para trabajar como para jugar y estudiar, o simplemente para ver series o películas.

Además, tiene un grosor de poco más de un centímetro, pero no le faltan ni puertos USB para conectar lo que quieras, ni conectividad inalámbrica de alta velocidad. Está pensado para nómadas digitales, para estudiantes que están fuera de casa o, simplemente, para personas que pasan mucho tiempo viajando y necesitan un equipo para trabajar.

¿Qué opinan quienes lo usan?

El precio, las prestaciones y resultados que da son lo que más valoran todos los que usan este portátil de GemiBook. Solo tienes que ver las valoraciones reales de compradores que traemos para comprobarlo:

"Por este dinero realmente no decepciona. Tiene una pantalla mate sorprendentemente buena, wifi rápido, buen sonido y muchos puertos diferentes."

"La mejor computadora portátil por este precio. Windows 11 Inicio reinstalado."

"Realmente fue una buena compra. Se calienta un poco. Pero en general muy buen portatil, tal como lo pedí"

Comprar en AliExpress por ( 609,53 € ) 188,03 €

La combinación de la rebaja de la Vuelta al Cole de AliExpress con el cupón ESBS28 te permite llevarte este equilibradísimo portátil por 160 €. Pídelo ya y lo tendrás pronto en casa.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.