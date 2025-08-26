telecinco.es 26 AGO 2025 - 11:55h.

Este verano lo has pasado peor que de costumbre por dos cosas: el calor y las facturas de la luz al poner el aire acondicionado. Lo mejor para evitar ambos es usar otro tipo de soluciones para refrescar, como un buen ventilador. De hecho, no tienes siquiera que buscarlo, porque lo tienes aquí: el Ventilador de torre Dyson Cool AM07.

No es como el resto de ventiladores, ya que funciona sin aspas y es capaz de amplificar el aire hasta 15 veces, repartiéndolo por estancias incluso de gran tamaño. Todo ello con un diseño elegante, moderno y seguro, y con un precio rebajado de casi 350 € a menos de 230 €.

Lo mejor de este ventilador

Mueve hasta 500 litros de aire por segundo, refrescando grandes estancias rápidamente.

Cuenta con función de temporizador programable hasta 9 horas

El mando a distancia es comodísimo y, al estar imantado, es difícil perderlo.

El diseño sin aspas es mucho más seguro si hay niños en casa.

Comprar en Dyson por ( 349 ) 229 €

Ventilador de torre Dyson Cool AM07

Olvídate de lo que hayas visto sobre otros ventiladores de torre, porque el Ventilador de torre Dyson Cool AM07 va a su propio ritmo. Solo hay que ver su diseño sin aspas, con el que logra enviar un enorme flujo de aire de 500 litros por segundo sin hacer apenas ruido, de forma constante y sin riesgo de tocar aspas y sufrir accidentes.

Tiene un sistema de oscilación de 70 º que sirve para repartir mejor el aire por la estancia, temporizador de 15 minutos a 9 horas y un mando a distancia magnetizado que es comodísimo. Lo puedes ajustar con 10 niveles de potencia distintos según el calor que haga, o lo que necesites, y no molesta en ningún momento. Es perfecto si tienes niños en casa o quieres dormir sin molestias por ruido o calor.

Esto opinan quienes lo tienen

Su diseño y poco ruido son lo que más valoran la mayoría de reseñas de este ventilador sin aspas de Dyson. A continuación, hemos recopilado algunas reseñas de sus compradores:

"Supera todas mis expectativas. Es silencioso, refresca el ambiente sin agobiar. Estéticamente merece un 10 por originalidad, diseño y sencillez."

"Comprado hace un año y no me he arrepentido, enfría y no es demasiado ruidoso. Seguiré comprando más dispositivos de esta marca."

"El ventilador funciona perfectamente, como se puede esperar teniendo en cuenta el precio."

Comprar en Dyson por ( 349 ) 229 €

Dyson no solo ha rebajado este modelo, también asegura un plazo de entrega máximo de 72 horas junto con todas las garantías que caracterizan a la marca. Si buscabas un buen ventilador, aquí lo tienes a un precio irrepetible.

