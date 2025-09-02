telecinco.es 02 SEP 2025 - 11:34h.

El Dyson V8 Advanced combina versatilidad, tecnología y eficiencia. Se convierte en aspirador de mano, elimina pelos y vale hasta para el coche.

Todos tenemos que limpiar nuestro hogar y todos tenemos a nuestro alcance soluciones para que sea mucho más rápido y sencillo. Si tienes mascotas, tu casa es grande y te falta tiempo, lo mejor es que tengas un aspirador que sea versátil, potente y, a ser posible, cómodo de usar. Uno como el Aspirador sin cable Dyson V8 Advanced, que trae cabezal para el pelo de mascotas, diseño convertrible en aspirador de mano y un descuentazo de 118 € en Dyson.

Motor digital tan potente como silencioso, batería de iones de litio que da para 40 minutos de limpieza sin perder potencia, accesorios para limpiar desde suelos duros hasta alfombras, muebles o el interior de tu coche y un diseño ergonómico que combina ligereza con fácil uso. Eso es lo que ofrece este modelo, y lo que lo hace ideal para cualquier hogar.

Lo mejor de este aspirador inalámbrico

La batería consigue una autonomía de 40 minutos sin pérdida de potencia, ideal para sesiones más largas.

El cepillo Motorbar es perfecto si tienes mascotas, ya que evita enredos con sus pelos.

Pesa muy poco, es ergonómica y se convierte en aspiradora de mano, por lo que puedes usarla en muchas superficies distintas.

El cubo se vacía con un toque, sin que tengas que tocar la suciedad.

Comprar en Dyson por ( 399 ) 271 €

Aspirador sin cable Dyson V8 Advanced

Como usa tecnología ciclónica, el Aspirador sin cable Dyson V8 Advanced atrapa más suciedad en una sola pasada. Aunque lo mejor son sus cabezales intercambiables, entre los que se encuentra el cepillo Motorbar, perfecto si tienes mascotas en casa y no quieres enredos, como también para limpiar en alfombras tupidas. Elimina toda la suciedad de una sola vez, ahorrando muchísimo tiempo y complicaciones.

Es muy versátil, pudiendo convertirse en aspirador de mano para limpiar desde el sofá hasta los rincones o techos. Además, a la hora de vaciarla, solo tienes que pulsar una palanca y la suciedad cae, sin que tengas que tocar nada más. Es buena incluso si tienes poco espacio en casa, ya que al guardarla la pones en su puerto de carga de pared y listo. Un modelo pensado para hogares pequeños, pero también grandes, para quienes viven solos o en familia. Para todos.

¿Qué opinan quienes lo usan?

Hay personas que comparan esta aspiradora con su matrimonio como las dos mejores cosas que le han pasado jamás (y son reseñas reales). La satisfacción plaga las valoraciones de este aspirador sin cable, y aquí puedes ver algunas:

"Para mi apartamento va sobrado. Fácil y sencillo de manejar y aspira muy bien"

"¡Fue un antes y un después! ¡Tener esta aspiradora fue lo mejor que me ha pasado, después de conocer a mi marido!"

"El cepillo es una maravilla, y la duración de la bateria ha mejorado muchísimo, puedo hacer la casa completa sin problemas."

