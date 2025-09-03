AliExpress hunde el precio del Xiaomi Pad 7: la tablet con potencia de PC ahora cuesta 552€ menos

telecinco.es 03 SEP 2025 - 13:44h.

Una tablet de 11,2 pulgadas con Android, procesador de 8 núcleos y batería de 8850 mAh que no tiene nada que envidiar a muchos portátiles.

Las 10 mejores tablets del 2024 para trabajar y disfrutar de contenido multimedia

Compartir







Tu rutina te hace pasar mucho tiempo viajando o fuera de casa, y necesitas tener un equipo que te permita trabajar, estudiar o entretenerte vayas donde vayas. Un portátil puede ser bueno, pero es demasiado grande para lo que buscas. Entonces, la mejor alternativa es una tablet como la Xiaomi Pad 7, que une lo mejor de los móviles con los portátiles, es ligerísima, potente y además está rebajada de más de 870 € a poco más de 320 € en AliExpress.

Pantalla de 11,2 pulgadas, sistema operativo Android optimizado, diseño metalizado de unos 6 mm de grosor, espacio de sobra, cámaras avanzadas, procesador potente... Lo cierto es que despunta tanto por dentro como por fuera, y por eso es tan recomendable tanto para profesionales como para quienes simplemente buscan algo más que un smartphone para entretenerse. Cumple en todo, y con nota.

PUEDE INTERESARTE Las 10 mejores tablets del 2024 para trabajar y disfrutar de contenido multimedia

Por qué te la recomendamos

La pantalla tiene una calidad increíble, con resolución que roza los 4K y 11,2 pulgadas.

Tiene un modo estación de trabajo con el que la puedes usar como si fuera un ordenador portátil.

Pesa solo 500 gramos y su grosor es de 6 mm. Es finísima y perfecta para llevar a cualquier parte.

Sus cámaras frontal y trasera son sorprendentes.

Comprar en AliExpress por ( 873 ) 321,01 €

Xiaomi Pad 7

La potencia de un ordenador portátil, combinada con la portabilidad de un smartphone. Eso es lo que pone sobre la mesa la Xiaomi Pad 7. Esta tablet ofrece potencia de sobra con su procesador Snapdragon de 8 núcleos, y tiene espacio de sobra para fotos y vídeo con sus 128 GB de memoria ampliables. Aunque uno de sus puntos fuertes es el modo Workstation que, al acoplarle un teclado inalámbrico, cambia su pantalla para ser como un escritorio de PC mucho más ligero, pero igualmente ideal para trabajar o estudiar.

Va muy bien para profesionales, pero también para ocio y entretenimiento, ya que sus componentes hacen que cualquier juego o app se muevan con total suavidad. De hecho, es muy buena para creadores de contenido, ya que apps como Capcut van como la seda en ella. Y además, tiene una autonomía de más de 12 horas de pantalla gracias a su batería de 8850 mAh con carga Turbo.

¿Qué opinan quienes la usan?

La versatilidad del modo Workstation, la autonomía y lo eficiente que es esta tablet es lo que hace que guste tanto entre quienes la usan. A continuación, hemos recopilado varias reseñas reales de usuarios de la Xiaomi Pad 7:

"Todo funciona sin problemas, la recomiendo. ¡Puedo jugar a Call of Duty al máximo!"

"El dispositivo es muy bueno. Múltiples tareas altamente eficientes, larga duración de la batería, con un teclado original se convierte en una laptop. la pantalla es genial."

"Tablet original de Xiaomi, muy fluida y mejor que la mayoría de competidoras."

Comprar en AliExpress por ( 873 ) 321,01 €

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.