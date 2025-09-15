telecinco.es 15 SEP 2025 - 14:02h.

Los Lenovo LP40 destruyen la relación calidad/precio con esta oferta: cancelación de ruido activa, sonido cristalino y un descuentazo del 88%.

Has decidido que, con la vuelta al cole, vas a empezar a salir a correr, pero no puedes hacer kilómetros y separarte de tu música. Te encanta llevártela a todas partes. Por eso estás buscando auriculares sin cable, y por eso los Auriculares inalámbricos Lenovo LP40 son exactamente lo que buscas. Para empezar, porque son discretos, fáciles de usar y suenan de maravilla. Para terminar, porque están rebajados a poco más de 2,5 €.

Con Bluetooth 5.0, batería total de 16 horas, cancelación de ruido activa, control táctil con un toque, funcionamiento independiente y mucho más. Son auriculares pensados para deportistas, para quienes necesitan música cuando trabajan o para estudiantes. En definitiva, son para cualquiera, y más con ese precio.

¿Por qué los recomendamos?

La conexión Bluetooth 5.0 les da mucho alcance y además reduce la latencia hasta casi anularla.

Se emparejan automáticamente a tu teléfono con solo sacarlos del estuche.

Cada auricular tiene hasta 4 horas de autonomía, ampliable a 16 con el estuche de carga.

Anulan el ruido exterior tanto para escuchar como para hablar.

Comprar en AliExpress por ( 21,92 ) 2,67 €

Auriculares inalámbricos Lenovo LP40

Además de ese precio tan bajísimo, lo que más sorprende de los Auriculares inalámbricos Lenovo LP40 es la buena conexión que tienen aunque te alejes del teléfono o dispositivo, la claridad de su sonido y lo bien que cancelan el ruido. Te sumergen de lleno en lo que escuchas, pero además te permiten hacer llamadas con total claridad aunque estés rodeado de ruido. Y a todo esto hay que añadir que cada auricular se puede usar de manera independiente, ya que usan un sistema TWS que les da independencia total al sacarlos del estuche.

Se configuran fácil y rápidamente, dan hasta 4 horas cada uno y sus controles táctiles están pensados para que cualquiera pueda usarlos de forma intuitiva. Como usan Bluetooth 5.0, los puedes usar con el teléfono, la tablet, el portátil o hasta tu TV y tu consola si quieres. Además, siempre se sincronizan al momento, nada más sacarlos del estuche. Son ideales.

¿Qué opinan quienes los tienen?

Todos los usuarios que tienen estos auriculares están especialmente contentos por lo bien que suenan y cómo cancelan el ruido, sobre todo para lo poco que cuestan. Aquí puedes leer varias reseñas:

"La calidad del sonido es impecable, sin ruidos molestos. La claridad en las llamadas está garantizada."

"Auriculares excelentes y de alta calidad con un cargador con conexión USB, la entrega llegó muy rápido."

"Probado y aprobado. La batería y la calidad del sonido son buenas. El micrófono está bien, podría ser mejor... Por el precio, es muy bueno."

