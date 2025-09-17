telecinco.es 17 SEP 2025 - 12:39h.

Disco duro SSD de 512 GB, procesador AMD Ryzen, pantalla de 15,6 pulgadas y grosor de menos de 2 cm. Este portátil es perfecto para trabajar y jugar.

Tu antiguo ordenador está llegando a su fin y necesitas otro equipo para poder llevarte cuando estás trabajando de viaje o cuando te toca volver a la universidad. Si quieres algo equilibrado en potencia y precio, el ordenador portátil MSI Modern 15 es exactamente lo que necesitas. Un equipo pensado para profesionales, estudiantes e incluso usuarios que simplemente quieren un ordenador para entretenerse, que ahora está rebajado casi a mitad de precio. Antes costaba casi 900 €, ¡ahora no llega a los 480 €!

Dentro tiene un procesador AMD Ryzen 7 moderno, un disco duro SSD de 512 GB que va perfecto de tamaño y velocidad y RAM para que muevas cualquier programa sin problemas. Fuera, es un equipo discreto, con teclado retroiluminado y con un grosor que no llega a los 2 centímetros. Es muy equilibrado en potencia, diseño y precio.

¿Por qué lo recomendamos?

Funciona muy rápido gracias a su combinación de procesador y disco duro. Mueve cualquier programa y juegos modestos con total soltura.

La pantalla IPS de 15,6 pulgadas se ve muy nítida incluso con una iluminación complicada.

La función Flip-n-Share, que te permite compartir la imagen con cualquier persona sin tener que darle el ordenador.

La batería puede durar más de 4 horas moviendo juegos a pleno rendimiento.

Comprar en PcComponentes por ( 899 ) 479 €

Ordenador portátil MSI Modern 15

¿Y qué tiene de especial el ordenador portátil MSI Modern 15? En primer lugar, lo sorprendentemente potente que es. Puedes usarlo no solo con videojuegos, sino también con programas de modelado 3D o edición de vídeo, con muy buenos resultados. Además, está totalmente pensado para llevártelo fuera de casa, ya que su diseño es muy compacto y su batería puede llegar a las 5 horas de uso ininterrumpido, ideal para terminar ese trabajo que tenías pendiente o cuando no hay enchufes cerca. Y por supuesto, viene con webcam HD para tus reuniones y videollamadas.

No incluye sistema operativo y sus gráficos integrados no dan para juegos punteros, pero es muy versátil y piensa mucho en entornos de trabajo. De hecho, tiene una función Flip-n-Share que gira la imagen 180º para que puedas compartir la pantalla en reuniones o con compañeros. Todo esto lo hace ideal para profesionales y estudiantes.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Hemos recopilado varias reseñas de usuarios que tienen este portátil de MSI, y la práctica totalidad están más que satisfechos por su rendimiento, su diseño y su pantalla. Aquí puedes leerlas:

"Muy buena elección. Portatil muy bonito, elegante y con un acabado gaiming que le da el plus."

"Las prestaciones que me aporta este equipo son perfectas para el uso que le doy. Sin llegar a entrar en juegos que requieren gran rendimiento, me corre todos los que he probado."

"Muy buen laptop para lo que yo lo utilizo. La pantalla IPS es excelente, el Ryzen 5 mas que correcto y con los 16 Gb de RAM tiene tiro para rato."

