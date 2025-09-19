Corre que vuela: MacBook Air M4 con precio rebajado y 50 ��€ más de descuento para estudiantes

telecinco.es 19 SEP 2025 - 11:50h.

Ahora podrás conseguir cualquier modelo de MacBook Air M4 rebajado con 50 euros adicionales sólo hasta el 4 de octubre

Si hay algo que se valora en la vida universitaria es tener un ordenador portátil que de verdad acompañe en todo, desde tomar apuntes en clase hasta preparar presentaciones, proyectos o trabajos de última hora. Y si a eso le sumamos potencia, ligereza y autonomía, la cosa cambia. Por eso muchos estudiantes se fijan en los Apple MacBook Air. Ahora hay una razón de peso para dar el salto, MediaMarkt tiene activa una promoción exclusiva para estudiantes con 50 euros de descuento extra en todos los MacBook Air M4, además de las rebajas ya disponibles en la web. Eso sí, ojo con las fechas, sólo estará vigente hasta el 4 de octubre de 2025, y únicamente si estás registrado en MyUnidays.

¿Por qué elegir un MacBook Air para estudiar?

El MacBook Air M4 es uno de los mejores portátiles para estudiantes en la universidad. No es sólo por el diseño fino y ligero, que cabe en cualquier mochila sin pesar más de la cuenta, sino por la combinación de rendimiento y batería que ofrece. Algunas de las ventajas más claras por las que querrás uno:

Ligereza : menos de 1,3 kg, perfecto para llevarlo a clase.

: menos de 1,3 kg, perfecto para llevarlo a clase. Pantalla Retina de 13,6” : ideal para leer textos largos, editar trabajos o ver pelis en buena calidad.

: ideal para leer textos largos, editar trabajos o ver pelis en buena calidad. Chip M4 de Apple : arranca programas en segundos, incluso con varias pestañas y apps abiertas.

: arranca programas en segundos, incluso con varias pestañas y apps abiertas. Autonomía de larga duración : hasta 18 horas de batería, que da para todo un día de clase sin buscar enchufes.

: hasta 18 horas de batería, que da para todo un día de clase sin buscar enchufes. Ecosistema Apple: si usas iPhone o iPad, la sincronización es instantánea.

Además, el Apple MacBook Air no sólo sirve para tareas académicas. También es perfecto para proyectos creativos, edición de fotos o vídeo, o en ratos de ocio con series y juegos ligeros. Es un portátil pensado para durar, que se mantiene rápido con el paso del tiempo y que responde bien. En la promo de Unidays y MediaMarkt también podrás conseguir por menos dinero un MacBook versión de 15,3'' e incluso irte a las opciones tope de gama, con 24 GB de RAM para un mejor rendimiento y 512 GB de SSD.

Doble ahorro para estudiantes

El atractivo de esta campaña está en que los MacBook Air M4 ya tienen rebaja en MediaMarkt, pero si eres estudiante y te registras en MyUnidays, te llevas 50 euros más de descuento. La promoción estará activa hasta el 4 de octubre de 2025 y se aplica a todos los modelos de MacBook Air M4 disponibles en la landing oficial de MediaMarkt.

Lo más importante es que se trata de una ventaja exclusiva para quienes verifiquen su condición de estudiante a través de MyUnidays.

Cómo conseguir tu descuento paso a paso

Seguro que te has preguntado cómo registrarse en MyUnidays y activar descuento estudiantes Apple. Pues bien, el proceso para acceder a la promoción es sencillo y se puede resolver en unos minutos:

Accede a MyUnidays

Una vez registrado, busca la promo de portátiles Apple en Unidays y genera tu código descuento.

y genera tu código descuento. Obtén tu código de descuento : dentro de la plataforma, localiza la oferta de Apple y genera tu código único.

: dentro de la plataforma, localiza la oferta de Apple y genera tu código único. Compra en MediaMarkt : selecciona el MacBook Air M4 que quieras y aplica tu código al pagar.

: selecciona el MacBook Air M4 que quieras y aplica tu código al pagar. Con esto, verás reflejado la rebaja en el precio final.

Tener un MacBook Air en la mochila significa ganar en comodidad, fiabilidad y productividad durante los años de estudio. Y si encima puedes hacerlo con una doble rebaja, es una oportunidad difícil de dejar pasar.

Recuerda, la promoción acaba el 4 de octubre de 2025, y sólo los estudiantes registrados en MyUnidays pueden acceder a esos 50 euros extra de descuento en todos los MacBook Air M4.

No dejes que se pase la fecha, este es el momento de renovar tu portátil y estrenar curso con el dispositivo que más se adapta a la vida universitaria.

