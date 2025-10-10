Xiaomi 14T: el teléfono Android que se codea con la gama alta por 389 € (antes 650 €)

telecinco.es 10 OCT 2025 - 12:26h.

Un smartphone que sorprende por su procesador de 4 nm, su cámara Leica y su enorme batería, pero también por una relación calidad/precio imbatible.

Si quieres cambiar de móvil y medir al milímetro la relación calidad/precio, ya puedes dejar de buscar. El Xiaomi 14T, uno de los teléfonos Android con mejor cámara del mercado, con batería de 5000 mAh y procesador de 4nm ultraeficiente gracias a la IA, está ahora mismo rebajado de 650 € a menos de 390 €.

Es el mejor chollazo en móviles que puedes encontrar ahora mismo, sobre todo si grabas vídeos o haces fotos, ya que cuenta con una cámara profesional Leica que da unos resultados increíbles. Además, es sumamente potente y tiene una autonomía que lo aguanta todo.

¿Por qué lo recomendamos?

Tiene una cámara con triple lente Leica profesional y sensor Sony: calidad de vídeo y foto excepcionales.

La pantalla AMOLED de 6,67" y 144 Hz se ve de fábula y se mueve fluidísima.

Su batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 W te da autonomía para más de un día.

Tiene IA integrada para mejorar fotos, vídeos y tareas diarias.

Xiaomi 14T

El punto más diferencial del Xiaomi 14T frente al resto de móviles es su cámara Leica, capaz de hacer unas fotos impecables incluso de noche y con un sistema de tres lentes perfecto para primeros planos y para panorámicas, además de contar con un modo MasterCinema que graba vídeo HDR de máxima calidad a 4K y con un acabado profesional. Si creas contenido, es justo lo que necesitas, y con una relación calidad/precio que es imposible de igualar ni en Android ni en Apple.

Pero también es un teléfono muy potente gracias a su chip de 4 nm y su motor con IA. Aprende de tu uso diario para optimizar la batería, mejorar tus fotos y ayudarte en tu día a día, y cuenta con una carga ultrarrápida que lo lleva al 100% en minutos. Es un teléfono increíble, perfecto para cualquier usuario, sobre todo para profesionales, y a un precio que parece imposible.

¿Tiene buenas reseñas?

La práctica totalidad de reseñas del Xiaomi 14T destacan la calidad de su diseño y lo sorprendente de su rendimiento, sobre todo teniendo en cuenta lo que cuesta. A continuación, puedes leer algunas valoraciones de usuarios:

"Un producto muy bueno calidad-precio, ofrece caracteristicas de moviles de alta gama por la mitad de su precio. El acabado del télefono se nota mas premium."

"Me ha sorprendido muchísimo la calidad tanto de los videos como de las fotos, además de la increíble pantalla tan natural los colores. Lo compré principalmente para fotografía y grabación de video, y la velocidad del dispositivo es impresionante."

"Me ha parecido un teléfono muy completo y equilibrado. Me encantó la calidad de la pantalla, que se ve increíblemente bien, y el rendimiento es súper fluido, incluso en juegos y aplicaciones pesadas."

