Organiza tu setup con este soporte para auriculares y ratón ¡rebajado a menos de 12 €!

telecinco.es 06 NOV 2025 - 12:59h.

El soporte Mars Gaming MHHPRO te atraerá por su diseño e iluminación LED, pero te enamorará por su robustez, versatilidad y las comodidades que da.

Si te has cansado de tener cables en la mesa y quieres organizar mejor tu setup, sobre todo cuando no lo estás usando, no hay nada como el Soporte para auriculares y ratón Mars Gaming MHHPRO. Este producto de la marca Mars Gaming es perfecto para colocar tus auriculares cuando no los usas, pero también para que el cable del ratón deje de molestarte, o para conectar más dispositivos a tu equipo gracias a sus puertos USB. ¿Y sabes lo mejor? Que está rebajado a menos de 12 €.

Un soporte para gamers que, en realidad, puede usarse en cualquier setup, incluso en home offices, gracias a su versatilidad y las facilidades que da para organizar cables y accesorios.

¿Por qué lo recomendamos?

Es un 3 en 1: soporte para auriculares, bungee para ratón y HUB USB 3.0.

Tiene control táctil para cambiar sus efectos de luz o apagarlos directamente.

Incluye 10 modos de iluminaciñon con 7 colores diferentes.

Los 2 puertos USB 3.0 que trae son de alta velocidad, perfectos para conectar cualquier cosa.

Comprar en PcComponentes por ( 25,99 ) 11,99 €

Soporte para auriculares y ratón Mars Gaming MHHPRO

La diferencia clave del Soporte para auriculares y ratón Mars Gaming MHHPRO frente a otros de la competencia es que no se limita a darte un espacio para tu headset, sino que también cuenta con un bungee para colocar el cable del ratón sin molestar, y sin tirones, y puertos USB para poder conectar más dispositivos a tu equipo. Te facilita la reorganización de tu setup y te da más espacio y orden, a la vez que le da un toque de color con su iluminación integrada. Va perfecto para conectar más accesorios y hasta discos duros externos si los necesitas, y todo con unos materiales y construcción de lo más sólidos. Vale mucho más de lo que cuesta. Y más con esta oferta.

De entrada, es un accesorio pensado para gamers. Pero, dada su utilidad y versatilidad, lo cierto es que es válido para cualquier tipo de usuario. Tanto si juegas como si trabajas desde casa, te vendrá genial para ganar espacio.

¿Tiene buenas reseñas?

El 97% de las personas que lo compran, lo recomiendan. A continuación, hemos recopilado varias reseñas de usuarios de este soporte de Mars Gaming, donde verás que el contento es general por sus puertos USB adicionales y la calidad de sus materiales:

"Cumple con su función muy bien, el tema de poder pasar cable del ratón está bien y que tenga varios puertos usb para poder conectar la verdad que no viene de más."

"Para quien necesite un soporte para sus auriculares, este es muy funcional. Estéticamente está muy bien diseñado y la iluminación RGB hace que se vea aún mejor. Los dos puertos USB 3.0 que incluye son también un plus."

"Esta amalgama del espacio es mucho mejor de lo que aparenta. El soporte para el cable del mouse va divino. También sirve muy bien como soporte para cualquier auricular, incluso grandes planars."

