La nueva colección de maquillaje que te salvará de más de un apuro estas navidades

10 NOV 2025

Base, sombras, laca de uñas o pintalabios: todos los productos que necesitas para las celebraciones de Navidad

Esta colección es ideal para regalar por su funcionalidad y su elegante imagen en tonos dorados y negros

Diciembre es un mes lleno de celebraciones y encuentros especiales: las cenas de empresa o las comidas de Navidad son ocasiones para juntarse y dar una imagen impecable. Por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle: la comida, la decoración, e incluso nuestro aspecto. Por eso procuramos elegir la ropa y el maquillaje que mejor quede para conseguir una imagen radiante.

Como cada año, La Perfumería de Mercadona lanza una colección de Navidad con productos únicos para conseguir deslumbrar en estos eventos. La colección Celestial logra un look completo, ya que dispone de todo lo necesario para crear un aspecto celestial en cada momento.

Consigue un maquillaje para deslumbrar

Antes de comenzar a maquillar es muy importante preparar bien el rostro e hidratarlo, como recomiendan los grandes expertos de belleza. Para ello, aplica el Radiance Primer, con péptidos y microcápsulas perladas que darán un toque de brillo y firmeza al rostro. En esta colección podrás encontrar también el fijador Make Up Fixer, en formato bruma que es muy cómodo de aplicar y te ayudará a mantener el maquillaje intacto durante horas.

Para darle un toque ideal al look, y aprovechando las celebraciones, no te puedes olvidar del iluminador, utilizando el highlighter con textura fluida o el body highlighter, para darle un extra de brillo a tu cuerpo o cabello.

Además de los productos, es muy importante utilizar las herramientas óptimas para maquillarse. Por eso, Deliplus ha sacado un elegante neceser en tonos dorados con un juego de seis pinceles de pelo sintético para cada paso de tu rutina de maquillaje: para polvos, iluminador, base, sombra y de precisión. No te olvides de lavarlos regularmente con agua y jabón neutro y dejar secar en horizontal al aire ¡Así estarán perfectos siempre!

El perfume y la manicura: dos detalles que marcan la diferencia

La fragancia es una de las partes más importantes del look, porque aporta un toque personal y único a cada uno. La exclusiva fragancia Celestial Night tiene notas frutales amaderadas de larga duración y combina la flor del iris, el muguet y el sándalo. Además, cuenta con una elegante presentación, lo que lo convierte en una opción ideal de regalo en estas fechas. ¡No te pierdas ninguno de los perfumes de Mercadona!

Por otro lado, no nos podemos olvidar de cuidar la manicura. Con las lacas de uñas de la colección Celestial se puede hacer desde casa y conseguir un acabado profesional y lleno de personalidad. Están inspirados en dos colores navideños como son el rojo y el dorado, combinando a la perfección con la decoración de estas fechas.

Los ojos: protagonistas del rostro

Conseguir una mirada increíble tiene que ver mucho con el maquillaje, por eso se deben maquillar con colores que la potencien. Si al kit de esencial de ojos le sumamos la nueva colección Celestial, podremos conseguir unos resultados profesionales desde nuestro tocador.

El Eyeshadow Palette cuenta con 12 sombras de ojos en tonos mate con los metalizados, dorados y topcoat con efecto foil para lograr diseños únicos y combinaciones espectaculares para cualquier ocasión. Una novedad de esta colección es el Eyeliner Dúo, un delineador doble que combina el negro mate con glitter dorado para conseguir un “cat eye” de infarto. Por último, para darle una intensidad mayor a los ojos y potenciar las pestañas, utiliza la Dark Night Mascara, que es de larga duración y aporta un extra a la mirada.

El toque de color para tus labios

Finaliza tu look con unos “lip combo” de lo más trendy con el perfilador Long Lasting Lip Tint, en formato rotulador para su fácil utilización y muy cómodo de llevar. Además, dale color a los labios con el Rich Mate Lipstick, con un tono rojo mate ideal. Tiene una textura cremosa y un acabado uniforme y de larga duración.

Por último, utiliza el Rich Pearly Lipstick, que cuenta con un acabado mate y destellos perlados que se activan al presionar los labios. Este fluido labial tiene una textura ligera y confortable e hidrata y sella el color para una duración mayor.