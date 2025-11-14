telecinco.es 14 NOV 2025 - 15:12h.

La fundación Aladina lanza su campaña más potente hasta la fecha para recaudar fondos para la construcción de la Casa Aladina, un proyecto de 15 millones de euros que financiará íntegramente

El spot, “la casita de juguete” está protagonizado por Cristina y Lucas, dos pequeños pacientes de cáncer infantil

Cada Navidad el consumismo alcanza su punto álgido, siendo un momento en el que la mayoría de los hogares españoles se llenan de juguetes. Lo que en principio parece una buena noticia, revela otra cara. En España gastamos tres veces más en juguetes que en donaciones a causas infantiles.

Esa es la realidad que ha inspirado la nueva campaña de la organización “La Casita de Juguete”, una pieza audiovisual que busca movilizar a la sociedad para hacer posible la Casa Aladina, el primer centro de día de Europa dedicado a niños y adolescentes con cáncer, a sus familias y a los supervivientes de la enfermedad. El proyecto, con un presupuesto de 15 millones de euros, será financiado íntegramente por la fundación.

El spot está protagonizado por Cristina y Lucas, dos pequeños pacientes de cáncer infantil. La campaña recuerda que, a pesar de la enfermedad, los niños siguen necesitando jugar, reír y mantener el vínculo con otros niños. De esa necesidad nace la Casa Aladina, un espacio pensado para que recuperen parte de su infancia en un entorno seguro, amable y alejado del hospital.

La futura Casa Aladina se levantará en el distrito madrileño de Hortaleza y albergará un edificio central, un auditorio y el llamado Edificio de la Vida, dedicado al acompañamiento en el duelo de las familias que han perdido a un hijo. El centro ofrecerá atención psicológica especializada, terapias asistidas con perros, programas de ejercicio físico adaptado y actividades deportivas, como golf, tenis y pickleball y actividades de ocio terapéutico como cine, teatro, talleres artísticos y campamentos de fin de semana. También dispondrá de piscina interior y exterior y de un jardín y huerto ecológico para fomentar el contacto con la naturaleza.

Además de atender a niños y adolescentes durante el tratamiento, el proyecto pone el foco en los supervivientes del cáncer infantil, un grupo numeroso – el 80% supera la enfermedad– pero a menudo olvidado, ya que muchos arrastran secuelas físicas o psicológicas que requieren apoyo continuado.

Este nuevo centro supone un hito para la Fundación Aladina, que celebra dos décadas de trabajo acompañando a menores con cáncer y a sus familias. La organización se ha consolidado como un referente en la atención integral al cáncer infantil. Ahora, con “La Casita de Juguete”, invita a la ciudadanía a aportar su granito de arena para levantar un hogar que devuelva la infancia y la esperanza a quienes más lo necesitan.