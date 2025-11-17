AirLisse 6in1 Platinum: el secador-plancha de pelo que arrasa en Cecotec por menos de 149 € (antes 199 €)

telecinco.es 17 NOV 2025 - 11:14h.

Con tecnología de Plasma antiencrespamiento, estuche premium para tus viajes y 6 accesorios para rizar, secar y mucho más, esta plancha enamora.

Tienes un pelo delicado, o sueles ir a la peluquería porque te gusta cuidar tu melena mientras pruebas diferentes looks. Ahora puedes hacer todo eso sin salir de casa gracias a soluciones como la Plancha de pelo con aire Cecotec AirLisse 6in1 Platinum. Este modelo en concreto, que seca, alisa, riza, da volumen y mucho más, es una herramienta de peluquería 6 en 1 que te da facilidades a la vez que cuida y refuerza tu cabello, ¡y ahora está rebajado a menos de 150 €!

Viene con 6 accesorios que potencian sus posibilidades, está pensado para todo tipo de cabello y hasta trae estuche para que te lo lleves a donde quieras. Con él cuidarás tu melena en cualquier lugar y con suma facilidad. ¡Aprovecha!

¿Por qué lo recomendamos?

Seca y alisa el pelo mojado a la vez con una sola pasada.

Tiene 3 modos de uso: secar, alizar y secado y alisado.

Cuenta con 6 funciones diferentes gracias a sus cabezales: concentrador, desenredante, plancha, difusor, voluminizador y moldeador.

Tiene 4 temperaturas más frío y evita el encrespamiento con su tecnología de plasma.

Comprar en Cecotec por ( 199 ) 149 €

Plancha de pelo con aire Cecotec AirLisse 6in1 Platinum

La unión de lo mejor de los secadores con lo mejor de las planchas es lo que hace tan especial a la Plancha de pelo con aire Cecotec AirLisse 6in1 Platinum. Sus 3 modos principales secan sin resecar (Dry), alisan con suavidad (Lisse) o combinan ambas cosas para tener un acabado perfecto en tiempo récord (Dry&Lisse). Puedes salir de la ducha con un pelo perfecto en cuestión de minutos, y con la tranquilidad de que no se encrespará, ya que cuenta con una tecnología Plasma que sella la humedad natural del pelo a la vez que aumenta el brillo. Además de todo esto, tiene 6 cabezales con los que puedes experimentar cuanto quieras con la melena, dando volumen, rizando, alisando y mucho más.

Un secador que es a la vez plancha de pelo y, a la vez, mucho más. Si no quieres pisar más la peluquería, o simplemente te gusta experimentar con tu melena sabiendo que la cuidas al mismo tiempo, es la compra perfecta.

Comprar en Cecotec por ( 199 ) 149 €

¿Tiene buenas reseñas?

Toda persona que tiene esta plancha-secador de Cecotec está encantada. Algunas por su fácil uso, otras por su tecnología antiencrespamiento, por sus 6 funciones integradas y por mil razones más. A continuación puedes leer varias reseñas:

"Excelente plancha. Alisa de forma rápida y uniforme, dejando el cabello suave, brillante y sin frizz. La función de aire y la tecnología iónica realmente ayudan a proteger el pelo del calor."

"La función de plasma es increíble, ha eliminado por completo el encrespamiento y me deja el pelo suavísimo. Además, el estuche de cuero es precioso y perfecto para guardarlo todo."

"La he comprado para mi esposa, le ha ido muy bien. Seca y plancha el pelo al mismo tiempo y lo deja muy brillante. Excelente plancha para el cabello y diseño muy bonito."

