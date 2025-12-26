Continúa la guerra entre Olga Moreno y los colaboradores: la última en unirse, Alexia Rivas

Las duras declaraciones de la examiga de Olga Moreno en mitad del desconcierto por sus lágrimas: "Lo está haciendo para subir el auge"

Compartir







Continúa la guerra entre Olga Moreno y los colaboradores de 'El tiempo justo'. Y es que a raíz de sus lágrimas en el plató del programa de Telecinco, las especulaciones se han sucedido y, pocos días después, la segunda mujer de Antonio David Flores mandaría un mensaje al programa presentado por Joaquín Prat mostrando su enfado con algún que otro colaborador del programa.

Un enfado que se desgranará este viernes en el especial de '¡De viernes!' con ella como protagonista. Hasta entonces, en el plató este viernes han hablado Miguel Frigenti... y Alexia Rivas, una de las que ha sido 'golpeada' por Olga Moreno, que se ha mostrado muy contundente con ella.

En el avance de '¡De viernes!', podemos ver a una Olga Moreno muy crítica con Alexia Rivas, señalando lo siguiente: "Quiero recordar de dónde venimos cada uno. Yo no salgo detrás de una pantalla en directo como han hecho otras de mis compañeras con el amante de otra persona".

Alexia Rivas, contundente con Olga Moreno

La colaboradora de Telecinco ha calificado estas palabras hacia ella como "bajuno" y ha comentado que eso "le define a ella": "Que tenga que recurrir a algo que sucedió hace cinco años me encanta, porque eso significa que hago bien mi trabajo. Es machista y de muy mal gusto".

Por otro lado, Alexia Rivas ha subrayado que a Olga Moreno le viene muy bien hablar de esto, porque cuando no es así es porque "no se prepara nada del programa": "Es muy poco generoso que en nuestro programa no diga lo que siente o le pasa y lo haga en otro programa".

Marta López le ha echado en cara a Alexia Rivas cómo dice las cosas cuando habla de Olga, asegurando que en alguna ocasión "van a atacarla", dando la cara por su amiga y confesando que la seguirá defendiendo porque "la quiere y la seguirá queriendo".