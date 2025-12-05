Dyson te lo pone fácil: ahorra 140 € en la Cyclone V10 Absolute con este ofertón

telecinco.es 05 DIC 2025 - 13:54h.

El modelo más versátil: se convierte en aspirador de mano, trae varios accesorios intercambiables, tiene 150 AW de potencia y autonomía de 1 hora.

Las mejores aspiradoras sin cable del 2025

No hay nada peor que tener que barrer día sí y día también para que tu casa no se llene de pelos de tu perro. Aunque lo quieras con locura, es un tedio, pero puede dejar de serlo si compras un buen aspirador como la Aspiradora Dyson Cyclone V10 Absolute. Este modelo, con autonomía de 1 hora, cabezales intercambiables y cepillos especiales para alfombras, pelos y suelos duros, está rebajado a 359 € en Media Markt, y te va a enamorar.

Sobre todo porque está pensado para hogares como el tuyo, que tienes alfombras o un perro que lo deja todo lleno de pelos. Incluso vale para el coche, demostrando esa versatilidad con la que terminará de conquistarte.

¿Por qué la recomendamos?

Aguanta hasta 60 minutos manteniendo su potencia de succión sin pérdidas.

Cuenta con 3 modos de potencia, incluyendo uno automático que maximiza la autonomía.

Su depósito es un 40% más grande y se vacía con un simple gesto, sin mancharte.

La puedes convertir en aspiradora de mano y usarla en más lugares.

Comprar en Media Markt por ( 499 ) 359 €

Aspiradora Dyson Cyclone V10 Absolute

Lo mejor de la Aspiradora Dyson Cyclone V10 Absolute es que la puedes usar para limpiar una casa de varias plantas con una sola carga, gracias a su autonomía de 60 minutos, pero también para limpiar cortinas, muebles o el interior del coche gracias a su diseño convertible y sus cabezales intercambiables. De hecho, incluye un minicepillo motorizado perfecto para arrasar con el pelo de mascotas sin enredos, y el Motorbar va genial sobre alfombras o moquetas. Para rematar, a la hora de vaciarla solo tienes que pulsar la palanca de su depósito y se vacía solo, de forma totalmente cómoda e higiénica, e ideal para alérgicos.

Si vives en familia, tienes mascotas, diferentes tipos de suelo o, simplemente, buscas una aspiradora con la que hacer más que limpiar los suelos, es la opción perfecta.

Comprar en Media Markt por ( 499 ) 359 €

¿Tiene buenas reseñas?

Las reseñas de la Dyson Cyclone V10 Absolute son buenísimas, de hecho tiene una valoración de 4,5 sobre 5 en Media Markt con más de 3500 valoraciones. A continuación puedes leer algunas para entender mejor por qué:

"¡Muy buena! Por fin una aspiradora que aguanta limpiando toda la casa y con buena succión. Me está encantando. Tiene una batería muy buena y el filtro es fácil de limpiar."

"Por fin tengo algo en esta casa que aspira cuando tiene que hacerlo. No hace ruido, no se traba y no se apaga a mitad de trabajo."

"Me gusta mucho su potencia de succión y su facilidad para llegar a todos los rincones."

