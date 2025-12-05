Reale Seguros reivindica el valor del compromiso social en el Día del Voluntariado

telecinco.es 05 DIC 2025 - 14:14h.

El Día Internacional de los Voluntarios se celebra el 5 de diciembre, y este año Reale Seguros ha querido impulsar una acción que motiva a todos a convertirse en parte del cambio

La iniciativa de Reale Seguros impacta a quienes reciben la ayuda y transforma la manera en que los voluntarios miran su propia vida

Coincidiendo con el Día del Voluntariado, Reale Seguros ha impulsado una acción que pone el foco en la importancia de la escucha activa y la implicación social. El Día Solidario Reale ha sido una actividad desarrollada a nivel nacional, con 14 actividades en 7 ciudades distintas, y la iniciativa busca recordar que, detrás de cada actividad solidaria, suele haber mucho más que tiempo libre destinado a otros. Hay un deseo real de acompañar, de comprender y de convertirse en parte de un cambio.

Desde Reale subrayan que el espíritu del voluntariado siempre late con fuerza en la compañía, porque se trata de un compromiso que se traduce en acciones cercanas y cotidianas. Este enfoque queda reflejado en la experiencia de quienes participan con regularidad en estas actividades y en la de quienes aprovechan una fecha como la de hoy para reforzar esa implicación.

Los participantes dejan claro que la satisfacción no proviene solo de la ayuda prestada, sino que también aparece al ver la emoción y las sonrisas en las caras de aquellos que se sienten escuchados. Este intercambio tiene un valor que va mucho más allá del acto en sí, ya que es enriquecedor comprobar cómo una conversación o una compañía sincera pueden mejorar el día de otra persona.

El efecto de la iniciativa es doble, porque transforma el día de quienes la reciben y, al mismo tiempo, invita a los voluntarios a replantearse su manera de mirar el mundo. De hecho, estos coinciden en que estas experiencias les permiten relativizar preocupaciones diarias y observar la realidad desde otro prisma, sintiéndose un poco mejores y más felices.

Con esta campaña, Reale Seguros quiere reivindicar la labor de quienes no buscan reconocimiento ni titulares, pero dejan una huella profunda allí donde colaboran. La compañía recuerda que el voluntariado se construye desde la empatía y que, cuando esta se convierte en acción, genera vínculos capaces de transformar tanto a quienes ayudan como a quienes son acompañados.