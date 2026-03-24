El mejor seguro de viaje internacional con un 10% de descuento: utiliza este cupón de Chapka

telecinco.es 24 MAR 2026 - 11:05h.

Este seguro de viaje internacional incluye asistencia 24/7, cubre gastos médicos elevados y responsabilidad civil para viajar a cualquier destino en 2026.

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Vuelos, alojamiento, entradas para hacer una visita guiada, reservas en restaurantes… Si vas a hacer un viaje internacional este 2026 y ya has empezado a organizarlo, ¿no se te olvida algo? Hoy en día, es imprescindible tener contratado un buen seguro de viaje para estar tranquilo y cubierto en caso de imprevisto. Chapka tiene uno de los mejores seguros de viaje para este 2026, y ahora puedes ahorrarte un 10% de descuento al contratar tu póliza con el cupón MEDIASET10.

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¿Qué debe tener un buen seguro de viaje en 2026?

No todos los seguros de viaje son iguales, igual que no todos los viajeros necesitan lo mismo y cada destino tiene sus particularidades. Pero, en líneas generales, estos son algunos básicos de un buen seguro de viaje internacional:

Cobertura médica alta : sobre todo si viajas fuera de la Unión Europea o visitas países donde la sanidad es bastante cara.

: sobre todo si viajas fuera de la Unión Europea o visitas países donde la sanidad es bastante cara. Repatriación incluida : es una cobertura que no querrás tener que usar nunca, pero imprescindible para volver a casa en caso de imprevisto con todos los gastos cubiertos.

: es una cobertura que no querrás tener que usar nunca, pero imprescindible para volver a casa en caso de imprevisto con todos los gastos cubiertos. Asistencia real 24/7 en tu idioma : para resolver imprevistos en cualquier momento y en tu lengua materna.

: para resolver imprevistos en cualquier momento y en tu lengua materna. Sin adelantar dinero: un buen seguro de viaje internacional no debería hacerte adelantar dinero de tu bolsillo y reclamarlo después.

Chapka, especialistas en seguro de viaje internacional

Chapka es una empresa especializada en seguros de viaje que forma parte del grupo Aon. A diferencia de otras compañías, no son una aseguradora que también ofrece pólizas para viajar, sino que han asegurado ya a miles de viajeros en todo el mundo y conocen mejor que nadie la realidad de cada país. Y en consecuencia, saben cómo asesorar a cada viajero.

¿Y esto qué significa? Chapka tiene seguros de viaje internacionales para muchísimos destinos (Marruecos, Japón, Estados Unidos, Tailandia…), con coberturas amplias, asistencia médica, atención 24/7 en español, telemedicina y una app desde la que puedes hacer cualquier gestión. Uno de sus puntos fuertes es que trabajan con pólizas sin franquicias, así que en ningún caso tendrás que adelantar dinero de tu bolsillo para cubrir gastos en el extranjero.

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Cap Trip: así es el seguro que la mayoría de viajeros eligen

En su catálogo, Chapka tiene el mejor seguro de viaje para cada destino y viajero. Sin embargo, el producto más contratado por la mayoría de personas es Cap Trip, porque está diseñado para viajes de menos de 90 días, es decir, que encaja con el tipo de vacaciones o escapadas que hacemos la mayoría.

Esta póliza está disponible en la modalidad Basic y Plus, aunque esta última es la más recomendada para viajar. La diferencia de precio de Cap Trip Plus con respecto a la opción estándar es mínima, pero las coberturas sí que merecen la pena:

Gastos médicos de hasta 2,5 millones de euros.

Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

Repatriación y regreso anticipado.

Retrasos del transporte y pérdida de equipaje.

Enfermedades preexistentes.

Seguro de cancelación de viaje de hasta 7.000€ (opcional).

Chapka acumula una puntuación de 4,5 sobre 5 en Tustpilot a partir de más de 3.000 valoraciones por parte de sus usuarios.

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Cómo elegir seguro de viaje para tu destino este 2026

Hay destinos que están muy de moda este 2026, como Japón, Estados Unidos o Canadá. Y también otros para los que no hace falta pasarte tantas horas dentro de un avión, como Marruecos. El país del norte de África tiene muchos atractivos, pero no caigas en la 'trampa' de pensar que, como está cerca de España, no necesitas un seguro de viaje para Marruecos.

Es una escapada bastante habitual para un fin de semana o unas vacaciones más largas. Eso sí, Marruecos es un país que no forma parte de la Unión Europea, así que cualquier visita al médico puede terminar con una factura importante o una atención precaria, sobre todo viniendo de un país con un sistema sanitario gratuito y de calidad.

En este caso, tu seguro de viaje internacional debe incluir buena cobertura médica, repatriación y asistencia en español. También es muy útil la telemedicina para poder consultar cualquier cuestión con un profesional sin tener que desplazarte.

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Cómo aplicar el cupón descuento Chapka y ahorrar un 10%

Si vas a hacer un viaje internacional este 2026, aprovecha el 10% de descuento de Chapka para ahorrar en tu póliza. Estos son los pasos a seguir para aplicar el cupón MEDIASET10.

Introduce todos los detalles de tu viaje en la web de Chapka (personas, destino, fecha) para encontrar el mejor seguro de viaje. Selecciona la opción que encaje contigo y completa todos los datos. En el último paso, antes de pagar, introduce el cupón MEDIASET10 en el campo habilitado para el código descuento.

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¡Y así de fácil! La manera de ahorrar en tu próximo viaje internacional es con este 10% de descuento y el cupón MEDIASET10, y no arriesgándote a viajar sin buenas coberturas. Es más, está demostrado que cuando lo llevas todo controlado desde casa y no tienes que preocuparte por imprevistos, disfrutas el doble del viaje. Ya lo dice Chapka: ¡viaja seguro, viaja mejor!

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