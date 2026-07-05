Fiesta 05 JUL 2026 - 19:30h.

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Arabella Otero se ha trasladado hasta Ubrique, en la provincia de Cádiz, para conocer de primera mano cómo es la desesperada situación de uno de los rostros más habituales de los 2000 en Telecinco: Paqui 'La Coles'.

La que fuera amante del menor de los Ubrique se dio a conocer en los platós de televisión por su presunta relación con Víctor Janeiro, y también por su peculiar manera de relatar el affaire con el hermano del torero.

Hace tan solo unos meses, Paqui visitaba el plató del programa de Emma García y daba nuevos detalles de aquella relación, algo que choca mucho con el estado en el que hemos encontrado en esta situación a 'La coles'.

Arabella Otero ha sido testigo de la situación extrema en la que vive Paqui en una vivienda abandonada de Ubrique, y lo tremendamente desesperada que se siente por su estado familiar y de salud:

"Cuando yo estuve en vuestro programa mi situación ya era grave, pero ahora es mucho peor. Ya no puedo aguantar más, la situación es insostenible y necesito que me ayuden. El padre de mi hijo está trabajando aquí en Ubrique todo el santo día y yo encargándome sola de mi hijo de 14 años, un niño que, aunque es bueno, yo no puedo hacerme con él sin la presencia de un padre, y mucho menos con la situación de fibromialgia que sufro (...)

Yo estoy cobrando una pensión por incapacidad por mi fibromialgia, algo que se lo debo a un programa de televisión. Yo ahora estoy viviendo en un piso que no es de nadie, no lo tiene ninguna familia, es de la Junta de Andalucía. Como estoy desesperada me metí dentro y aquí sigo. Me he estado informando y esta casa era de un señor que se murió hace tres meses y que antes de morir se dejó todas las puertas de la casa abiertas".

Paqui 'La coles' pide públicamente ayuda: "Quiero una vivienda digna"

La situación de Paqui es tan desesperada, que la gaditana ha aprovechado su intervención en el programa de Emma García para lanzar un mensaje de súplica a quien esté escuchando su testimonio:

"He hablado con el alcalde del pueblo, he presentado todos los documentos médicos que se me han pedido y no he recibido ningún tipo de ayuda. Pero después me he enterado de que a otros sí que les han dado viviendas de protección oficial".