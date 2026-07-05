Antía Troncoso 05 JUL 2026 - 14:30h.

Fani Carbajo reflexiona sobre su matrimonio con Fran Benito y explica cómo evita que su relación se enfríe: "Hago un esfuerzo"

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Fani Carbajo habla claro sobre su relación con Fran Benito. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se confiesa con sus seguidores sobre el sacrificio que hace para mantener vivo su matrimonio y no permitir que este termine enfriándose. Lo ha hecho a través de una historia de Instagram dónde se ha sincerado sobre este tema tan importante para ella.

Si hace poco más de un mes Fani Carbajo celebraba su amor con Fran Benito en una espectacular ceremonia donde la pareja se daba el esperadísimo 'sí, quiero', ahora la que fuera concursante de 'Supervivientes' se abre en canal respecto a la realidad de su relación, compartiendo el esfuerzo qué realiza cada noche para no dejar que los horarios y el ajetreo diario no pasen factura a su matrimonio.

Fani Carbajo reflexiona sobre su matrimonio

"Estoy reventada, súper cansada. Son las dos y veinte de la madrugada y no me voy a la cama porque estoy esperando a que llegue Fran de trabajar", comenzaba diciendo la influencer, que a continuación explica el por qué de su decisión de mantenerse en vela: "Si no le espero despierta y hago un esfuerzo, por muy cansada que esté, no le veo en todo el día".

"Solamente le veo cuando nos levantamos por la mañana y un ratito porque en seguida se va a trabajar y entre que desayuna y se ducha... se pira", añadía. Y es que la creadora de contenido tiene claro que si dejara de hacer este sacrificio diario su relación con Fran Benito podría verse afectada:

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"Si no hago ese esfuerzo por nuestra relación y nuestro matrimonio al final pasa lo que pasa en muchos matrimonios, que se acaba enfriando la cosa", reflexionaba Fani Carbajo que tiene muy claro que ella está dispuesta a hacer todo lo que esté en su mano para que su relación no termine de ese modo.