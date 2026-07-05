Equipo Outdoor 05 JUL 2026 - 12:30h.

La colaboradora ha recibido en Sevilla a Ana y Carlota tras pasar las niñas las vacaciones con Kiko Rivera en Canarias

La drástica decisión que ha tomado Kiko Rivera con su ex, Irene Rosales: "La tiene bloqueada"

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El verano de Irene Rosales está siendo de lo más intenso. La sevillana ha disfrutado ya de alguna escapada junto a su novio Guillermo, y también ha acudido a una de las bodas más mediáticas de la temporada: la de Suso y Marieta.

Pero sin duda el momento más emocionante de lo que llevamos de verano ha sido el reencuentro de la influencer con sus hijas en común con Kiko Rivera. Ana y Carlota han pasado unos días en Canarias en compañía de su padre, la novia de éste y también junto a su abuela, la cantante Isabel Pantoja.

Ya en la península, las niñas han protagonizado con su madre un emotivo reencuentro que Irene Rosales no ha dudado en inmortalizar en un vídeo que después ha compartido en sus redes sociales. Ana y Carlota, de 10 y 8 años, ya están en Sevilla junto a su madre, y el esperado reencuentro no tardó en convertirse en el contenido más tierno de las redes sociales de la colaboradora.

En el vídeo, Irene Rosales aguarda la llegada de sus dos pequeñas y aparece visiblemente nerviosa esperándolas. Cuando las dos niñas aparecen en la escena las tres se funden en un emotivo abrazo y, entre risas, comienzan a saltar. La influencer acompañó el tierno vídeo con un sencillo texto: "Juntas. Os amo con locura".

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Irene Rosales recuerda emocionada a su madre

Pese a la alegría de reencontrarse con sus hijas, la ex de Kiko Rivera se vino abajo poco tiempo después al venirle a la memoria sus padres. Irene perdió hace algunos años a sus padres y es frecuente que les recuerde y les mencione en sus publicaciones.

Irene compartió con sus seguidores sus emociones al ver de nuevo el vídeo del reencuentro con sus hijas: "Cuánto daría por poder abrazar a mis padres así".

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El pasado 2 de julio la madre de Irene Rosales, Mayte Vázquez, habría cumplido 65 años, un aniversario muy doloroso para la sevillana y que homenajeó mostrando la fotografía de su madre que mantiene en un lugar muy destacado de su hogar.

Mayte Vázquez fallecía en el año 2020 tras una durísima batalla contra el cáncer; su padre moría tan solo un año después dejando en Irene un vacío imposible de llenar.