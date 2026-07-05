Rels B demostró su talento y versatilidad con un show que dejó a todo el público sorprendido

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Daniel Heredia, más conocido como Rels B, desató la locura en el Estadio Metropolitano con un concierto que lo ha afianzado como uno de los grandes artistas de la música española. El artista contó sobre el escenario con artistas como Cráneo, Dollar, J Abecia, Maikel de la Calle y Recycled J, con quienes repasó su trayectoria desde los inicios de YouTube hasta sus últimos números 1.

Rels B demostró su talento y versatilidad con un show que dejó a todo el público con un recuerdo que pasará a la historia. El artista, pionero del sonido afrobeat en el pop urbano español, cantó sus temas ‘Un Rodeoooo’, ‘AfroLOVA’, ‘SONRÍE <3’ o la ya legendaria ‘TU VAS SIN (fav)’. Pero también dejó un espacio para sus grandes temas que han hecho de la Skinny Flakk una de las voces más carismáticas de la escena: ‘Me Gustas Natural’, ‘A Mí’, ‘La Prisión’, ‘lo que hay x aquí’ o ‘SIN MIRAR LAS SEÑALES’.

Rels B, un cantante que reivindica la constancia y la vocación

El cantante reivindicó en Madrid que la constancia y la vocación por la música va por encima de todo, incluso de la fama. Rels B cerró una etapa en su carrera con un concierto a la altura, recordaron que ese joven que empezó en las salas más pequeñas de España, ahora desata la locura en los grandes escenarios internacionales.

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Este 4 de julia, sin duda, quedará grabado en la memoria del propio Rels B y de todas las personas que asistieron a este show único y espectacular.