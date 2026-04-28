No te pierdas las semifinales de la Champions con Movistar Plus, o compra las entradas rápido

telecinco.es 28 ABR 2026 - 13:45h.

No te pierdas los partidos más emocionantes de la Champions League, en tu casa o en campo.

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Las semifinales de la Champions arrancan este martes 28 de abril. Cuatro equipos, dos eliminatorias, y la gran pregunta de siempre: ¿dónde vas a verlo? La liga de campeones de la UEFA llega a su recta final con el PSG - Bayern y el Atlético de Madrid vs Arsenal como protagonistas. Desde el martes 28 y el miércoles 29 de abril, el fútbol europeo de clubes concentra todo lo que importa en dos noches que definirán quién vuela a Budapest.

Movistar Plus retransmite ambas semifinales. El plan básico cuesta 9,99 €/mes —o 99,90 €/año con dos meses gratis— y da acceso al partido más destacado por jornada de la liga de campeones sin necesidad de ser cliente del operador. Compatible con smart TV, móvil, tablet y ordenador. Para ver todos los partidos sin excepción, el pack Movistar+ Champions está disponible por 23 €/mes (requiere fibra y móvil Movistar).

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Atlético de Madrid vs Arsenal: ida el 29 de abril en el Metropolitano

El Atlético de Madrid contra Arsenal se juega el miércoles 29 de abril a las 21:00h en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. La vuelta se disputa el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres. Si quieres estar en el estadio para la ida, StubHub tiene entradas para el Atlético de Madrid con garantía del 100 % en todos los pedidos. La plataforma opera en España desde 2009 y su garantía FanProtect cubre que las entradas de la champions lleguen a tiempo, sean válidas y exactamente las que compraste. Los precios varían según la disponibilidad.

Para llegar a estas semifinales de la Champions League, el Atlético de Simeone eliminó al Barcelona en cuartos (3-2 global). El Arsenal, primero en la fase de liga, dejó fuera al Sporting de Portugal. Será solo el tercer cruce entre ambos en competición europea: el primero fue la semifinal de la Europa League 2017/18, que los Gunners ganaron en el global.

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PSG vs Bayern: ida el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes

El PSG - Bayern abre el turno de semifinales el martes 28 de abril a las 21:00h en el Parque de los Príncipes de París. La vuelta, el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. El campeón vigente recibe al equipo que acaba de eliminar al Real Madrid (6-4 global). Los de Luis Enrique vienen de golear al Liverpool 4-0 en cuartos. Dos potencias que ya se vieron las caras en la final de 2019/20. Puedes seguir el Movistar+ Champions en directo desde cualquier dispositivo con la suscripción activa.

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La final, el 30 de mayo en Budapest

Los dos ganadores de estas eliminatorias se citan el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest para la gran final de la Champions League 2025/26. Puedes seguir todo el camino hasta Budapest con Movistar Plus o vivir los partidos del Atlético en directo consiguiendo tus entradas a la Champions League en StubHub.

Preguntas frecuentes

¿Cómo ver la Champions League con Movistar Plus?

Sin necesidad de ser cliente del operador. El plan básico cuesta 9,99 €/mes o 99,90 €/año e incluye el partido más destacado por jornada de la liga champions de la UEFA. Para verla completa, el pack Champions cuesta 23 €/mes (requiere fibra y móvil Movistar). Acceso desde smart TV, móvil, tablet u ordenador.

¿Cuándo juegan el Atlético de Madrid y el Arsenal en semifinales?

La ida, el miércoles 29 de abril a las 21:00h en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. La vuelta, el martes 5 de mayo a las 21:00h en el Emirates Stadium de Londres. El ganador jugará la final de la Champions League el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

¿Dónde comprar entradas para el Atlético de Madrid en StubHub?

En la página de StubHub destinada a el Atlético. Es un mercado secundario de entradas de la champions con presencia en España desde 2009. La garantía FanProtect cubre todos los pedidos al 100 %: entrada válida, a tiempo y tal como se describió. Los precios varían según la demanda del mercado.

¿Cuánto cuesta el plan anual de Movistar Plus?

99,90 €/año, equivalente a 10 meses de coste real (2 meses gratis). Incluye el partido destacado de la liga de campeones de la UEFA por jornada, un partido de La Liga EA Sports, Premier League, Copa del Rey y La Liga Hypermotion. Sin permanencia, sin necesidad de ser cliente de ningún operador.

¿Es fiable StubHub para comprar entradas de fútbol?

StubHub opera en más de 40 países y tiene presencia en España desde 2009. La garantía FanProtect cubre la validez de las entradas y su entrega puntual. Los precios en el mercado secundario pueden superar el valor nominal; la plataforma ofrece transparencia de precios y protección al comprador en todos los pedidos.

¿Dónde se juega la final de la Champions League 2025/26?

En el Puskás Aréna de Budapest (Hungría) el sábado 30 de mayo de 2026. Los cuatro semifinalistas —PSG, Bayern, Atlético de Madrid y Arsenal— se enfrentan en eliminatorias de ida y vuelta el 28-29 de abril y el 5-6 de mayo. Sigue el camino a la final con Movistar Plus o vive el partido del Atlético en el estadio con tickets de la Champions League de StubHub.

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