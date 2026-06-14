Al menos 18 heridos, entre ellos nueve menores, al volcar un tren turístico en Cártama, Málaga

El balance es de 18 heridos, nueve adultos y nueve menores de entre 5 y 17 años

El suceso ocurrió alrededor de las 21:40 horas de este sábado en la calle Santo Cristo

Compartir







MálagaAl menos 18 personas, nueve de ellas menores de edad, han resultado heridas de diversa consideración al volcar un tren turístico en el que se desplazaban unas 30 personas en la localidad malagueña de Cártama. El suceso ocurrió alrededor de las 21:40 horas de este sábado en la calle Santo Cristo, adonde se desplazó una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Coín, según han informado este domingo fuentes de la Diputación de Málaga.

Los bomberos realizaron labores de primeros auxilios a los accidentados, en apoyo a los servicios sanitarios, así como labores preventivas y de asistencia en la estabilización del vagón volcado. El balance es de 18 heridos, nueve adultos y nueve menores de entre 5 y 17 años, que fueron atendidos por sanitarios y trasladados a distintos centros hospitalarios, bien en ambulancia o por sus propios medios. El ayuntamiento ha asegurado que el servicio queda suspendido hasta nuevo aviso.

Los vecinos actuaron rápido y auxiliaron a los heridos

Todos los heridos fueron atendidos por sanitarios y trasladados a distintos centros hospitalario. Hasta el lugar del siniestro se desplazó una dotación del CPB de Coín, cuyos efectivos realizaron labores de primeros auxilios a los accidentados. También acudió la dotación de bomberos de Alhaurín de la Torre, aunque no fue necesaria su intervención.

De momento, se están investigando las causas del accidente y no ha trascendido información sobre el origen del suceso. Testigos consultados por Málaga Hoy han señalado que vecinos de la zona actuaron rápidamente para auxiliar a los ocupantes del tren antes de la llegada de los servicios de emergencia.