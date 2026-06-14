Fiesta 14 JUN 2026 - 09:49h.

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'Fiesta' muestra en exclusiva un audio de Pepe Navarro que reaviva una de las disputas mediáticas judiciales más polémicas de la crónica social española: la de la lucha entre Ivonne Reyes por demostrar la filiación de su hijo.

En la grabación, que el programa de Emma García ha mostrado en primicia, Pepe Navarro analiza con dureza las supuestas artimañas de Ivonne Reyes explicando que la modelo venezolana diseñó una elaborada estrategia para adjudicarle la paternidad de su hijo, Alejandro Reyes.

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En el audio, Pepe Navarro cuenta cómo Ivonne habría, presuntamente, engañado a su propia abogada al no contarle los planes que tenía y que finalmente llevó a cabo contratando a dos detectives privados que se hicieron con una muestra de ADN del presentador.

El origen del enfrentamiento

Para entender la lucha de Ivonne Reyes hay que remontarse a la década de los noventa, cuando ambos mantuvieron una relación sentimental intermitente durante la emisión de 'Esta noche cruzamos el Mississipi'. Fue precisamente en el año 2000 cuando nació Alejandro, Ivonne Reyes no tardaría en señalar directamente al conductor del programa como el progenitor.

Ante la demanda judicial impuesta por la modelo, Pepe Navarro decidió negarse hasta en cuatro ocasiones a someterse a los análisis de ADN debido a lo que él denominó una cuestión de "dignidad". Por su negativa, la justicia española aplicó la normativa vigente y en 2012 dictaminó una sentencia firme que le otorgaba legalmente la paternidad del menor.

Tras esto, Pepe Navarro reconoció públicamente su "error" y se ofreció para realizarse las pruebas, algo a lo que la modelo se negó y que colocó a Ivonne en una situación complicada. Todos aquellos que durante años habían apoyado la versión de la venezolana empezaban ahora a desconfiar de sus palabras.

¿Quieres saber todo lo que Pepe Navarro dice sobre Ivonne y su hijo? ¡Dale al play!