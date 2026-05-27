telecinco.es 27 MAY 2026 - 10:00h.

Con Espárragos de Navarra podrás sorprender con recetas de calidad y sencillas de llevar a cabo

Su sello IGP te garantiza la calidad del producto y su trazabilidad

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Los Espárragos de Navarra es uno de los productos más rico de la gastronomía española. Su sello con Indicación Geográfica Protegida (IGP) así lo certifica. Esta distinción se les atribuye a productos alimenticios que tienen una calidad y características que solo se pueden conseguir por la zona en las que son cultivados por lo que “solo el auténtico Espárrago de Navarra garantiza origen, calidad y tradición”.

Es muy fácil identificar que estás ante el auténtico Espárrago de Navarra. En cualquier envase que dentro contenga este alimento habrá una etiqueta y contraetiqueta enumerada que te hará certificar que estás ante un producto de primerísima calidad.

Lo mejor de todo es que en todas las épocas del año podrás consumir Espárrago de Navarra. En forma de conserva -en diferentes tipos de formatos y tamaños (latas y botes)- y de abril a junio también se pueden comprar frescos. De la tierra a la mesa.

Cada uno de los Espárragos de Navarra están tratados con mimo. El hecho de que se cojan a mano les hace ser únicos. Se cultivan en tierras de Navarra, Aragón y La Rioja. La presencia del sello de IGP te garantiza esa trazabilidad, calidad y de que ha crecido en estas zonas.

Presenta una textura suave, un gran sabor y un color marfil que le hacen ser un producto estrella para muchas recetas. Laila Jiménez y María Verdoy se han atrevido a realizar una demostración de que con Espárragos de Navarra puedes triunfar en la cocina.

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Receta de Espárragos de Navarra rellenos de cóctel de langostinos con salsa rosa

Ingredientes para dos personas

8-10 Espárragos blancos de Navarra

150 gramos de langostinos cocidos y pelados

2 cucharadas de mahonesa

1 cucharada de kétchup

1 cucharada de zumo de naranja

1 chorrito de brandy o coñac (opcional)

Media lechuga pequeña o mezcla de hojas de lechuga

Limón y lima en rodajas

Sal y pimienta al gusto

Lo primero que hay que hacer es escurrir y secar los Espárragos de Navarra. En un bol añades la mahonesa, el kétchup y los líquidos (zumo de naranja y el brandy). Mezclar todo bien y rectificar de sal y pimienta al gusto. Añades los langostinos picados a la salsa que te ha quedado.

En un plato pones la base las rodajas de limón y lima, sobre eso la lechuga y encima los Espárragos de Navarra. Haces un corte a lo largo, en el medio, sin llegar a separarlos. En ese corte añades la salsa que has hecho anteriormente con los langostinos. Si ya quieres quedar como un chef de alta cocina añades unos brotes para decorar y te quedará un plato gourmet con el que sorprender a tus comensales.

Pero lo que sí o sí te hará triunfar con tu plato es el producto utilizado. Con Espárragos de Navarra, que tienen IGP, el éxito está asegurado.